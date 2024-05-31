Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ

Фото: сайт Кремля
Заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов освобождён от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Это первая кадровая перестановка после назначения Сергея Шойгу секретарём Совбеза РФ.
Отметим, что Попов занимал этот пост с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года он был помощником секретаря Совбеза России
Михаил Попов является заслуженным военным специалистом России. Он вице-адмирал запаса и доктор военных наук. Награждён орденам Александра Невского, Почёта, «За военные заслуги», медалями и благодарностью президента России. Также является лауреатом Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
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Отметим, что Попов занимал этот пост с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года он был помощником секретаря Совбеза России
Михаил Попов является заслуженным военным специалистом России. Он вице-адмирал запаса и доктор военных наук. Награждён орденам Александра Невского, Почёта, «За военные заслуги», медалями и благодарностью президента России. Также является лауреатом Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
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Анастасия Чинкова