Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96-300 приземлился на Аляске
Flightradar: Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в Анкоридже
Самолёт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Анкориджа (Аляска). Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Рейс из московского «Внуково» прибыл в 02:09 (мск). За его посадкой в режиме реального времени наблюдали более 23 000 пользователей.
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся 15 августа в 22:30 (мск) на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ключевой темой станет урегулирование украинского кризиса. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сначала проведут переговоры тет-а-тет, затем — с участием делегаций.
В состав российской группы помимо Ушакова войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
