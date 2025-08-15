Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96-300 приземлился на Аляске

15 августа 2025, 03:03

Flightradar: Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в Анкоридже

Фото: iStock/rebius

Самолёт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Анкориджа (Аляска). Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.





Рейс из московского «Внуково» прибыл в 02:09 (мск). За его посадкой в режиме реального времени наблюдали более 23 000 пользователей.



Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся 15 августа в 22:30 (мск) на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ключевой темой станет урегулирование украинского кризиса. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сначала проведут переговоры тет-а-тет, затем — с участием делегаций.



