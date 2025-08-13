Экстрасенс рассказала, чем закончится встреча Путина и Трампа на Аляске
Экстрасенс Миронова: Аляска сыграет важную роль во встрече Путина и Трампа
Энергетика военной базы Эльмендорф — Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске сыграет не последнюю роль в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Так считает экстрасенс и ясновидящая Дарья Миронова.
Выбор места точно не случаен, уверена экстрасенс.
«Военная база находится на Аляске, а это само по себе является энергетической точкой, потому что это стык США и России. Выбор места не разочарует переговорщиков, потому что с исторической точки зрения это достаточно сильная база», — рассказала Миронова «Вечерней Москве».
По её словам, данное место станет «четко просчитанным ходом в шахматах мировой дипломатии». Тем не менее, ясновидящая считает, что встреча Путина и Трампа не приведёт к конкретным решениям. Также лидеры стран не смогут найти общие точки соприкосновения в решении украинского конфликта.
Миронова считает, что Путин и Трамп могут оказаться в некотором разочаровании друг от друга, однако найдут единое направление для последующих переговоров.
В свою очередь сотрудница туриндустрии Аляски Ирина рассказала RT, что местные жители испытывают интерес к русской культуре и языку. По её словам, здесь отмечают Масленицу, Пасху, день рождения Александра Пушкина, а также другие российские праздники.
«Если что-то касается русского языка, русской культуры, то они прям хотят с вами поделиться о том, что я вот знаю, я вот был там, я это видел. У людей есть интерес к русской культуре», — рассказала Ирина.
При этом она уточнила, что в местных школах не преподают русский язык, однако есть те, кто хочет изучать его.