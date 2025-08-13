Экстрасенс рассказала, чем закончится встреча Путина и Трампа на Аляске

13 августа 2025, 23:28

Экстрасенс Миронова: Аляска сыграет важную роль во встрече Путина и Трампа

Фото: iStock/Jacob Boomsma

Энергетика военной базы Эльмендорф — Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске сыграет не последнюю роль в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Так считает экстрасенс и ясновидящая Дарья Миронова.





Выбор места точно не случаен, уверена экстрасенс.





«Военная база находится на Аляске, а это само по себе является энергетической точкой, потому что это стык США и России. Выбор места не разочарует переговорщиков, потому что с исторической точки зрения это достаточно сильная база», — рассказала Миронова «Вечерней Москве».

