Трамп: я неуверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о возможном итоге переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Свое заявление американский лидер сделал в интервью радио Fox News.
По словам Трампа, он не уверен в том, что по итогам диалога с Путиным получится добиться моментального введения режима прекращения огня на Украине. Сам же президент отметил, его больше волнует завершение украинского конфликта.
«Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», — сказал Трамп.