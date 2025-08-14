Трамп: я неуверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня на Украине

14 августа 2025, 17:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о возможном итоге переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Свое заявление американский лидер сделал в интервью радио Fox News.





По словам Трампа, он не уверен в том, что по итогам диалога с Путиным получится добиться моментального введения режима прекращения огня на Украине. Сам же президент отметил, его больше волнует завершение украинского конфликта.





«Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», — сказал Трамп.