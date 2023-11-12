Самолет ВВС США упал в Средиземное море

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В ходе тренировочного полета американский военный самолет ВВС США попал в аварию и упал в восточной части Средиземного моря, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
Отмечается, что инцидент не связан с враждебными действиями.
Подробности о самолете, членах экипажа, а также о наличии пострадавших или погибших не раскрываются.
Причина произошедшего устанавливается, и в командовании пообещали предоставить дополнительную информацию о ходе расследования.
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Подробности о самолете, членах экипажа, а также о наличии пострадавших или погибших не раскрываются.
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Артем Кузьмин