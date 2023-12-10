Самолеты и БПЛА США за сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Так называемая международная «коалиция» во главе с США в Сирии за 24 часа девять раз нарушила протокол деконфликтизации. Именно столько раз самолёты и беспилотники нарушали воздушное пространство арабской страны.
Контр-адмирал подчеркнул, что подобными действиями «коалиция» постоянно создаёт риск возникновения авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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