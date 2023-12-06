Суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за убийство генерала Сулеймани

Фото: iStock/Racide
Генеральный суд в Тегеране приговорил правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство экс-командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA.
Убийство иранского генерала произошло в ночь на 3 января 2020 года. США проводили операцию в районе международного аэропорта Багдада, в результате чего били убиты Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
В США убийство объяснили тем, что эти люди якобы причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В качестве ответа на убийство иранских представителей армия страны нанесла массированные удары по базам США к Ираке, в том числе и по Айн-аль-Асад.
Читайте также:
Взорван автомобиль депутата ЛНР Попова, он погиб
В Кремле прокомментировали призывы генерала США Милли «резать глотки русским»
В Госдуме назвали главную угрозу для человечества
В США убийство объяснили тем, что эти люди якобы причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Читайте также:
Взорван автомобиль депутата ЛНР Попова, он погиб
В Кремле прокомментировали призывы генерала США Милли «резать глотки русским»
В Госдуме назвали главную угрозу для человечества
Анастасия Чинкова