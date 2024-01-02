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Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, передает Al Ekhbariya.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка 30 стран готовы «в том или ином виде» подключиться к объединению БРИКС. Глава государства отметил, что РФ продолжит прикладывать усилия в продвижение всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по направлениям: политики и безопасности, экономики и культурно-гуманитарных контактов.
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Екатерина Коршунова