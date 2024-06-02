Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии

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Саудовская Аравия не собирается принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на нём представителей России. Об этом сообщило агентство DPA.
Отмечается, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский должен был приехать в Саудовскую Аравию, что заручиться поддержкой на предстоящей конференции, которая состоится 15-16 июня.
Однако после объявления страны о неучастии в саммите Зеленский отложил свой визит. Возможно, украинский президент всё же посетит Саудовскую Аравию, но уже после конференции.
Ранее в этот день Зеленский обрушился с критикой на Китай, который также отказался участвовать в саммите. Он заявил, что Пекин является инструментом в руках Владимира Путина.
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Однако после объявления страны о неучастии в саммите Зеленский отложил свой визит. Возможно, украинский президент всё же посетит Саудовскую Аравию, но уже после конференции.
Ранее в этот день Зеленский обрушился с критикой на Китай, который также отказался участвовать в саммите. Он заявил, что Пекин является инструментом в руках Владимира Путина.
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Анастасия Чинкова