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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии, его цитату приводит РИА Новости.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — обратился к коллегам Зеленский.
Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о легитимности Владимира Зеленского. Он напомнил, что президент Украины утратил свои полномочия ещё 21 июня, когда истёк его президентский срок. Теперь он не имеет права выступать от лица Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева