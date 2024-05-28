Зеленский обиделся на Байдена за отказ принять участие на саммите в Швейцарии

Владимир Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом он заявил в Брюсселе.
«Я бы очень хотел, чтобы лично президент Байден присутствовал на саммите мира. При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным», — заявил Зеленский.
Он также выразил мнение, что Байдену необходимо принять участие в саммите мира по Украине, ввиду того, что многие лидеры европейских стран ориентируются на реакцию США.
Кроме того, Зеленский добавил, что он до сих пор не знает, кто будет представлять Америку на предстоящем мероприятии.
Ранее стало известно, что Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая состоится в Калифорнии вместе с западными звездами
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