Объем межбюджетных трансфертов регионам России сократился, сообщила Счетная палата

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Объем межбюджетных трансфертов российским регионам в 2023 году снизился на 0,3% до 3,932 млрд рублей, сообщила Счетная палата.
В Счетной палате отметили, что доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов выросла с 28,7 до 39,5 %. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 млрд рублей, в основном за счет неисполненных расходов на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
Согласно документу, в двух ключевых органах управления – Судебном департаменте при Верховном суде РФ и Министерстве энергетики РФ – уровень освоения межбюджетных трансфертов составил менее 90%. Наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам приходится на Минздрав России – 8,4 млрд рублей. В целом уровень освоения межбюджетных трансфертов оказался выше, чем в 2022 году, и составил 99,3 % против 99 %.
Ранее «Радио 1» сообщило о снижении безработицы в России в феврале до исторического минимума.
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Согласно документу, в двух ключевых органах управления – Судебном департаменте при Верховном суде РФ и Министерстве энергетики РФ – уровень освоения межбюджетных трансфертов составил менее 90%. Наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам приходится на Минздрав России – 8,4 млрд рублей. В целом уровень освоения межбюджетных трансфертов оказался выше, чем в 2022 году, и составил 99,3 % против 99 %.
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Александр Климов