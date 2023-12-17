SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе

Фото: istockphoto/sdecoret
Китайские военные будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космическом пространстве. Ученые китайского Национального университета оборонных технологий страны разработали для этого специальную систему игр.
С помощью специальных тестов были отобраны 400курсантов, из которых сформировали 70 боевых групп. Они в течение двух месяцев принимали участие в соревнованиях. Участники проекта рассказали, что тренировки подготовили их к бою, а также дали возможность овладеть оружием, о котором они раньше только читали в учебниках или технических описаниях.
Читайте также:
В КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР
Reuters: Индийский океан станет «ахиллесовой пятой» Китая в борьбе за Тайвань
Александр Бойцов