Reuters: Индийский океан станет «ахиллесовой пятой» Китая в борьбе за Тайвань

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Поиск точек уязвимости Китая стал предметом обсуждения на Западе и Востоке из-за рисков вооружённого конфликта вокруг Тайваня. Отмечается, что Китай очень зависим от поставок через Индийский океан, но не имеет там достаточных сил для защиты своих танкеров.
Именно эта уязвимость сейчас изучается военными аналитиками на случай вооружённых столкновений на Тайване или где-либо ещё в Юго-Восточной Азии. В Пентагоне полагают, что КНР всё ещё имеет мало ресурсов для проявления силы в Индийском океане. На военной базе в Джибути базируются 400 морских пехотинцев для борьбы с пиратами, но там нет аэродрома, а сама база окружена военными объектами ещё семи государств. В то же время, военное присутствие США в зоне Индийского резко разнится с положением Китая и количественно, и качественно, заключили эксперты.
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Александр Бойцов