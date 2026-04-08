«Сделка с дьяволом»: В РФ оценили перемирие Ирана и США

Востоковед Балмасов сравнил перемирие Ирана и США со сделкой с дьяволом
Президент США Дональд Трамп может в любой момент сорвать перемирие с Ираном. Так считает специалист Института Ближнего Востока и эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
По его словам, иранцы используют двухнедельное перемирие, чтобы подготовиться к новой атаке американцев. Эксперт уверен, что США и Израиль захотят пересмотреть нынешние условия и устроят новую эскалацию.
«Переговоры со Штатами — это переговоры с ковбоем с заряженным кольтом в кармане, он пытается заговорить зубы и в самый неподходящий момент разрядить его тебе в голову. Это сделка с дьяволом, временная передышка», — сказал Балмасов в интервью URA.RU.
В свою очередь политический обозреватель Марк Бернардини в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что заявлениям Трампа о паузе в военной кампании против Ирана верить нельзя.
«Грош цена в базарный день подобным заявлениям Дональда Трампа. Я ему не верю. Нельзя исключать, что Трамп, несмотря на заявления о перемирии, возобновит атаки сегодняшней же ночью. Вероломно, естественно, без предупреждения. Возможно, он думает, что таким образом можно усыпить бдительность иранцев», — отметил эксперт.
Бернардини обратил внимание на риторику Трампа, которая является «воинствующей, насильственной, преступной». Еще год назад, по словам обозревателя, она была другой. Эксперт не исключил, что у американского лидера «проблемы с мышлением, проще говоря, проблемы с головой».