«Трамп действует как делец»: Политолог оценил поведение США в отношении Ирана

08 апреля 2026, 15:01

Политолог Светов: в отношениях с Ираном США в выигрышной позиции

8 апреля в 3:00 по московскому времени истекал срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану. За 90 минут до дедлайна стороны объявили о двухнедельном перемирии, открытии Ормузского пролива и намерении провести переговоры 10 апреля.





Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» обратил внимание на стиль принятия решений американским президентом.





«Он действует как делец — время говорит о сделках. Он сначала задирает цену, по которой продаёт свой товар, а потом готов снижать. Как он делал с пошлинами? Грозил пошлины разным странам 100%, потом снижал до 15, но всё равно выигрывал. Он торгаш чистой воды. И здесь его угроза уничтожить иранскую цивилизацию подействовала», — отметил он.

«Сам Иран будет трактовать это как поражение Трампа и как Великую победу Ирана. Но это далеко не так. Объективно говоря, территория Соединённых Штатов не пострадала в результате этого конфликта. А Иран очень здорово пострадал. Удары по предприятиям, по всяким оборонительным сооружениям. Накануне заключения перемирия американцы применили самые мощные бомбы для удара по подземным помещениям штаба Корпуса исламской революции. Израиль, участвующий в конфликте, действует частично автономно, и он объявил, что Ливан не входит в соглашение о перемирии», — сказал эксперт.

«Пять пунктов из этого плана американцы никогда не примут. Будет разрешена ядерная программа Ирана — американцы не допустят. Выплатят репарации Ирану на восстановление — этого не будет. Американцы выведут свои войска с Ближнего Востока — этого не будет. Другие варианты — снятия санкций — могут быть сделаны, но есть принципиальные вещи, которые любой руководитель Соединённых Штатов не примет», — объяснил Светов.