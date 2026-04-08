«Трамп действует как делец»: Политолог оценил поведение США в отношении Ирана
Политолог Светов: в отношениях с Ираном США в выигрышной позиции
8 апреля в 3:00 по московскому времени истекал срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану. За 90 минут до дедлайна стороны объявили о двухнедельном перемирии, открытии Ормузского пролива и намерении провести переговоры 10 апреля.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» обратил внимание на стиль принятия решений американским президентом.
«Он действует как делец — время говорит о сделках. Он сначала задирает цену, по которой продаёт свой товар, а потом готов снижать. Как он делал с пошлинами? Грозил пошлины разным странам 100%, потом снижал до 15, но всё равно выигрывал. Он торгаш чистой воды. И здесь его угроза уничтожить иранскую цивилизацию подействовала», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на публичные заявления Ирана об отказе от диалога, переговоры в реальности велись, и трактовка достигнутого перемирия будет различаться в зависимости от стороны.
«Сам Иран будет трактовать это как поражение Трампа и как Великую победу Ирана. Но это далеко не так. Объективно говоря, территория Соединённых Штатов не пострадала в результате этого конфликта. А Иран очень здорово пострадал. Удары по предприятиям, по всяким оборонительным сооружениям. Накануне заключения перемирия американцы применили самые мощные бомбы для удара по подземным помещениям штаба Корпуса исламской революции. Израиль, участвующий в конфликте, действует частично автономно, и он объявил, что Ливан не входит в соглашение о перемирии», — сказал эксперт.
Эксперт указал на расхождения в количестве и содержании пунктов возможного соглашения: американцы говорили о плане из пятнадцати пунктов, Иран говорил — из десяти.
«Пять пунктов из этого плана американцы никогда не примут. Будет разрешена ядерная программа Ирана — американцы не допустят. Выплатят репарации Ирану на восстановление — этого не будет. Американцы выведут свои войска с Ближнего Востока — этого не будет. Другие варианты — снятия санкций — могут быть сделаны, но есть принципиальные вещи, которые любой руководитель Соединённых Штатов не примет», — объяснил Светов.
Один из ключевых вопросов — смогут ли стороны возобновить боевые действия после двух недель и какими ресурсами они располагают. Политолог сообщил, что в данном случае американцы находятся в преимущественном положении, и они способны это возобновить.