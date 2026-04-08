Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня

08 апреля 2026, 02:15

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.





Американский лидер подчеркнул, что он готов приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели после разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром. В этот период времени будет действовать двустороннее прекращение огня.





«Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно завершить и оформить соглашение», — добавил Трамп.