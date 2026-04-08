Достижения.рф

Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.



Американский лидер подчеркнул, что он готов приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели после разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром. В этот период времени будет действовать двустороннее прекращение огня.

По утверждению хозяина Белого дома, Иран согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Также отмечается, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.

«Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно завершить и оформить соглашение», — добавил Трамп.
Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации добавил, что Израиль согласился присоединиться к США в вопросе прекращения военных действий на указанный период.

Ранее в беседе с «Радио 1» политолог-востоковед и преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов проанализировал риторику Трампа в отношении Ирана и объяснил, почему считает её признаком геополитического ослабления США.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0