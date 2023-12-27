Сенатор Карасин сообщил, что беспорядки в Пицунде организовали извне

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Беспорядки, которые устроила оппозиция в Абхазии из-за дачи в Пицунде, искусственно подогревались извне.
Об этом РИА Новости рассказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Государственная дача в Пицунде, более 180 га, находится в аренде у России по соглашению между абхазским правительством и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года.
Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность РФ объекта на территории Абхазии подписали в январе 2022 года. При этом оппозиция выступала против ратификации данного соглашения, считая. По мнению оппозиционеров, в документе существует пункты, которые противоречат конституции Абхазии.
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Государственная дача в Пицунде, более 180 га, находится в аренде у России по соглашению между абхазским правительством и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года.
«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - заявил политик Григорий Карасин.По словам сенатора, рассмотрение данного вопроса в абхазском парламенте уже состоялось. Его поддержали.
«Всё остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, заинтересованные в этом», - отмечает Карасин, комментируя действия оппозиции.По словам Карасина, к данной ситуации нужно спокойно относится.
«Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо», - говорит Карасин.Читайте также:
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Мария Фирсова