Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Строганова

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Секретная служба США объявила в розыск хакера Алексея Строганова из России, который действует под псевдонимом Флинт. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ведомство заявляет, что с мая 2007 по июль 2017 года Строганов стал участником преступного сговора, чтобы взламывать компьютерные сети частных лиц, а также компаний с целью кражи номеров дебетовых и кредитных карт. Кроме того, утверждается, что он похищал личные данные владельцев этих карт. Полученные данные он передавал посредникам, которые продавали их на форумах для киберпреступников и сайтах даркнета.
Таким образом, организация утверждает, что в результате действий Строганова финансовые организации понесли убытки порядка 35 миллионов долларов.
Флинту предъявили обвинение и начали заниматься его преследованием.
Ранее американская корпорация Microsoft выпустила официальное заявление, в котором она утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании со стороны связанных с Россией хакеров.
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Таким образом, организация утверждает, что в результате действий Строганова финансовые организации понесли убытки порядка 35 миллионов долларов.
Ранее американская корпорация Microsoft выпустила официальное заявление, в котором она утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании со стороны связанных с Россией хакеров.
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Элина Позднякова