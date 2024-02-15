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Секретный брифинг: Конгрессу США сообщили о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

В США заявили о планах России разместить ядерное оружие в космосе
15 февраля 2024, 09:36
Фото: istockphoto/3DSculptor

Фото: istockphoto/3DSculptor

В Конгрессе США состоялся секретный брифинг по поводу «угрозы национальной безопасности». Представители американской разведки оповестили законодателей о планах Москвы «разместить в космосе ядерные заряды» для борьбы со спутниками.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомлённые источники на Капитолийском холме. Факт совещания по поводу национальной безопасности подтвердил председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер, но отказался привести детали. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что 15 февраля проведет брифинг для группы из восьми членов Конгресса, которую информируют о секретных разведывательных вопросах.

Источник рассказал, что брифинг будет посвящён весьма тревожному российскому потенциалу, о котором стало известно совсем недавно. По версии ABC, разведданные, с которыми планируется ознакомить конгрессменов, содержат информацию о том, что Россия якобы готовится вывести в космос ядерное оружие, чтобы иметь возможность использовать его против спутников. Один из собеседников телеканала назвал этот вопрос «очень тревожным и деликатным».

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#сша
#россия
#космос
#ядерное конгресс сша
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Индонезия согласилась на открытие российского консульства на Бали
Посольство: Индонезия согласилась на открытие консульства РФ на Бали
15 февраля 2024, 10:48

Фото: iStock/mikolajn

Индонезия согласилась на открытие российского консульства на курортном острове Бали. Об этом сообщили в российском консульстве, передает РИА Новости.
«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — заявили в дипмиссии.

При этом уточняется, что в настоящее время согласовываются технические детали. Напомним, в настоящее время на Бали работает только почетное консульство России.

Ранее путешественник Юрий Малых назвал индонезийский остров Бали психдиспансером для богатых русских. По его мнению, на курорт приезжают «продавцы успешного успеха, папкины криптомиллиардеры, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия». Бали — это разрекламированный магнит для странных личностей, которые здесь находят свой рай и источник силы, открывают третий глаз и становятся навсегда счастливыми, иронично отметил он.

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#эксперты
#курорт
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Песков: Слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США
15 февраля 2024, 10:39

Фото: сайт Кремля

В американских СМИ прошла информация о секретном брифинге в Конгрессе США, где законодателей познакомили с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слухи очередной уловкой Белого дома.
В свою очередь, член Совета Федерации РФ, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что заявления в США об «угрозе национальной безопасности» и ядерном оружии РФ «в космосе» являются истерикой и информационной провокацией. Этот блеф призван убедить Конгресс США одобрить выделение 60 миллиардов долларов, написал сенатор в своём телеграм-канале.

В самих Штатах иронизируют над сложившейся ситуацией и паникой властей, с юмором отмечая, что русские, наверное, создали «Звезду Смерти». Русскоязычные пользователи полагают, что целью этой информационной кампании является отвлечение от чего-то более важного, например, от интервью Путина Карлсону, которое продолжают читать и смотреть во всём мире. Или от собственных проблем в Техасе и на мексиканской границе. Некоторые не исключают, что власти США сами подумывают о ядерной экспансии в космос, вот и «сыграли на опережение».

Во всяком случае, и представитель Кремля Песков, и сенатор Пушков, и все здравомыслящие люди уверены, что появившиеся в США слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе — не более чем очередная провокационная уловка Вашингтона.

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#сша
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Украина вскоре может потерять еще больше территорий
ZDF: Украина скоро может потерять еще больше городов
15 февраля 2024, 10:23

Фото: iStock/Silent_GOS

ВСУ из-за острого дефицита снарядов в ближайшее время могут утратить контроль над еще большим количеством территорий. Так считает немецкий военный эксперт Карло Масала. Его слова передает ZDF.
«С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — утверждает Масала.

Он также затронул и тему президентских выборов в США. По его словам, приход к власти Дональда Трампа станет для Украины и ЕС сложным испытанием. В этом случае странам Европы придется самостоятельно поддерживать Киев, для восполнения отсутствия американской помощи, что им не под силу.

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#сша
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#всу
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Пискарёв: Европарламент координирует экстремистскую деятельность релокантов
15 февраля 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Европарламент принимает участие в координирующих мероприятиях экстремистской деятельности релокантов. Об этом заявил глава комиссии Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарёв.
Об этом он написал в официальном телеграм-канале комиссии, которую возглавляет. Парламентарий также отметил, что им и его коллегами фиксируется всё больше попыток внешних сил вмешаться и повлиять на результаты президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. По словам депутата, именно Европарламент является ярким тому свидетельством, так как на его площадке координируются силы российской оппозиции, переместившейся после начала спецоперации за границу.

Пискарёв рассказал, что накануне «Группа поддержки демократии и координации выборов» (DEG) провела в ЕП публичную конференцию с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций на тему: «Почему президентские «выборы» в России в 2024 году имеют значение? Дискуссия с российской оппозицией». Во время этого мероприятия обсуждались некие «стратегии сопротивления», сообщил парламентарий.

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Не приходится удивляться, что евродепутатов и присутствовавших членов Евросовета ничуть не удивило подобное действо в стенах парламента: очевидно, что планирование «оранжевых» революций для них не является чем-то новым, отметил российский законодатель. Однако с Россией этот номер не пройдёт. Будет сделано всё возможное для того, чтобы не допустить никакого вмешательства в избирательные процесс извне, а граждане страны смогли сделать свой выбор добровольно и осознанно, без подсказок из-за рубежа, заключил Пискарёв.

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#депутат
#парламент
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Тысячи автомобилей Bentley, Porshe и Audi конфискованы в портах США из-за детали из КНР
В портах США заблокированы Тысячи автомобилей Bentley, Porshe и Audi
15 февраля 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Apriori1

В американских портах заблокированы несколько тысяч автомобилей Bentley, Porshe и Audi. Это произошло после того, как поставщик (материнская группа Volkswagen) обнаружил в машинах компонент, поставленный с «запада Китая».
Наличие такой детали нарушает действующий в США закон о борьбе с принудительным трудом, сообщает Financial Times. Вашингтон считает, что именно такой труд используется властями КНР в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, где проживает самое многочисленное в Китае национальное меньшинство — исповедующие ислам уйгуры. Американцы не раз обвиняли Пекин в геноциде по отношению к этому народу.

Источники издания не смогли подтвердить, что деталь, из-за которой была заблокирована крупная партия автомобилей, была произведена именно в Синьцзяне. Известно, что работники Volkswagen Group уже приступили к разборке автомобилей и замене запрещённой детали с одобрения таможенных органов США. Представители компании сообщили, что им было неизвестно происхождение компонента, так как он был получен от стороннего поставщика. Поставки машин в США Volkswagen приостановил до марта месяца.

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#сша
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#партия
#компании
#поставки
#автомобиль
#китай
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США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум в Москве
15 февраля 2024, 08:17

Фото: iStock/mokee81

США не позволили конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум «За свободу наций!» в Москве, запланированный на 15–17 февраля. При этом Бермехо заявил, что всё равно примет участие в форуме виртуально.
По информации ТАСС, перуанского конгрессмена не допустили на посадку в Мехико из-за пролёта самолёта над территорией Соединённых Штатов.

«Когда мы делали пересадку в Мехико, компания Turkish Airlines проинформировала нас о получении предупреждения со стороны миграционной службы США. Хотя мы сообщили, что я как парламентарий обладаю дипломатическим паспортом, нам было отказано в допуске на борт», — цитирует агентство слова Бермехо.

Он отметил, что сложившаяся ситуация явно демонстрирует отношение Вашингтона к правам человека и свободе передвижения. Гильермо Бермехо подчеркнул, что в заявлениях миграционной службы США также видит неуважение к мексиканским властям.

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#сша
#москва
#самолет
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Посол России в Оттаве Степанов назвал арест в Канаде самолёта Ан-124 пиратством
15 февраля 2024, 08:04

Фото: iStock/olddays

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что арест российского самолёта Ан-124 в Канаде является пиратством. Об этом пишет РИА Новости.
«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — цитирует агентство слова собеседника.

Степанов также рассказал о дальнейших действиях МИДа РФ в связи со сложившейся ситуацией. По словам дипломата, Москва намерена добиться возвращения российского воздушного судна.

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#арест
#правительство
#рф
#канада
#самолет
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МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов о русскоязычных
15 февраля 2024, 07:12

Фото: iStockOleksii_Liskonih

14 февраля посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов вызван в МИД России для вручения ему официального протеста из-за высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзода Кудратходжаева.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «содержание и тональность» слов последнего находятся в полном противоречии с партнерскими и союзническими отношениями России и Узбекистана.

Напомним, что ранее Кудратхождаев в своём интервью проекту Alter Ego заявил, что после землетрясения 1966 года в Ташкенте остались люди из России, Беларуси и Украины, в том числе заключенные, которые помогали восстанавливать город.

«Но наш язык они, кстати, за 40−60 лет не выучили. Как утверждал Карл Маркс, это вроде бы ему принадлежит или говорят, что ему принадлежит. Язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал, но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — выразил свои мысли ректор.

МИД РФ напомнил, что живым свидетельством дружбы двух стран как раз таки является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году, которое стало возможным только благодаря «объединенным усилиям огромной страны», и выразил надежду на то, что любые попытки поссорить между собой российский и узбекский народы заранее обречены на провал.

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#русский язык
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#узбекистан
#россия
#мид рф
#посол
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Путин: Смысла в НАТО уже нет, это лишь инструмент американской внешней политики
ТАСС: Президент Владимир Путин заявил о бессмысленности существования НАТО
15 февраля 2024, 06:32

Фото: iStock/Darwel

Российский президент Владимир Путин считает, что на сегодняшний день нет уже никакого смысла в существовании НАТО, поскольку на сегодняшний день Североатлантический альянс целиком и полностью трансформировался в инструмент внешней политики Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путину».
«Считаю, что НАТО вообще ни к чему уже. Если США считают, что этот инструмент внешней политики им не нужен, это их решение», — сказал Путин Зарубину.

До этого Владимир Путин заявил, что вопреки заявлениям Олафа Шольца и Риши Сунака, он никогда не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. По его словам, непосредственным триггером для начала СВО стали отказ Киева от Минских соглашений и удары по Донбассу. Путин выразил сожаление, что РФ н начала активных действий на Украине ещё раньше.

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#сша
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#владимир путин
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