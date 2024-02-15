Секретный брифинг: Конгрессу США сообщили о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

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В Конгрессе США состоялся секретный брифинг по поводу «угрозы национальной безопасности». Представители американской разведки оповестили законодателей о планах Москвы «разместить в космосе ядерные заряды» для борьбы со спутниками.
Источник рассказал, что брифинг будет посвящён весьма тревожному российскому потенциалу, о котором стало известно совсем недавно. По версии ABC, разведданные, с которыми планируется ознакомить конгрессменов, содержат информацию о том, что Россия якобы готовится вывести в космос ядерное оружие, чтобы иметь возможность использовать его против спутников. Один из собеседников телеканала назвал этот вопрос «очень тревожным и деликатным».
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Александр Бойцов