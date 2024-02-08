В подмосковный музей передали фрагменты ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2.1.а»

Фото: Ксения Казакова
В День науки музею Реутова подарили фрагменты ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2.1.а». Об этом сообщил корреспондент.
Уникальные экспонаты были получены музеем в День науки от специалистов градообразующего предприятия «НПО машиностроения» и Московского областного отделения Союза машинистов России.
Второй фрагмент ракеты «Союз-2.1а», которая доставила на орбиту первый спутник дистанционного зондирования Земли.
Стоит отметить, что подлинность экспонатов подтверждают специальные сертификаты.
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«Протон-М» – модификация ракеты-носителя тяжелого класса УР-500, разработанной под руководством выдающегося ученого и конструктора, основателя «НПО машиностроения» и Генерального конструктора Владимира Челомея. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» состоялся в 2019 году. Ракета вывела на орбиту научную станцию «Спектр-РГ», — поделились в пресс-службе «НПО машиностроения».
«Это – фрагмент обтекателя на ракете «Союз-2.1а», которая 27 мая 2023 года вывела на Орбиту радиолокационный спутник, который был спроектирован и изготовлен на нашем предприятии и запущен с космодрома «Восточный». Это большое знаменательное событие для всей нашей страны. Потому что каждый спутник с радиолокатором в космосе – это наша безопасность, наши успехи в экономике, борьбе с пожарами и многое другое», — подчеркнул ведущий специалист военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» Алексей Найдёнов.
Стоит отметить, что подлинность экспонатов подтверждают специальные сертификаты.
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Мира Полтева