Секретному «плану победы» Зеленского необходимы ракеты «Томагавк»

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Стал известен один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского: Украина нуждается в ракетах большой дальности Tomahawk, который президент рассчитывает получить от США. Американцы посчитали такие требования «невыполнимыми».
16 октября в Раде Зеленский предложил разместить «стратегические неядерные силы» на подконтрольной ему территории. «План победы» состоит из пяти главных пунктов, однако помимо открытой части этого плана существует и необнародованная, сообщают The New York Times. Она подразумевает снабжение украинцев ракетами «Томагавк» со стороны Америки.
Данная просьба получила отказ, поскольку ранее США уже передали Украине ракеты ATACMS, и системы «Томагавк» превышают по дальности ATACMS в семь раз.
Украина была не способна выдвинуть весомые аргументы насчет того, как было бы использовано поставленное им вооружение.
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Данная просьба получила отказ, поскольку ранее США уже передали Украине ракеты ATACMS, и системы «Томагавк» превышают по дальности ATACMS в семь раз.
Украина была не способна выдвинуть весомые аргументы насчет того, как было бы использовано поставленное им вооружение.
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Мария Моисеева