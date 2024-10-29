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Секретному «плану победы» Зеленского необходимы ракеты «Томагавк»

NYT: Зеленский просит у США поставку Tomahawk
29 октября 2024, 18:46
Фото: iStock/ iv-serg

Фото: iStock/ iv-serg

Стал известен один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского: Украина нуждается в ракетах большой дальности Tomahawk, который президент рассчитывает получить от США. Американцы посчитали такие требования «невыполнимыми».
16 октября в Раде Зеленский предложил разместить «стратегические неядерные силы» на подконтрольной ему территории. «План победы» состоит из пяти главных пунктов, однако помимо открытой части этого плана существует и необнародованная, сообщают The New York Times. Она подразумевает снабжение украинцев ракетами «Томагавк» со стороны Америки.

Данная просьба получила отказ, поскольку ранее США уже передали Украине ракеты ATACMS, и системы «Томагавк» превышают по дальности ATACMS в семь раз.



Украина была не способна выдвинуть весомые аргументы насчет того, как было бы использовано поставленное им вооружение.

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#украина
#вооружение
#зеленский
#ракеты
Лисакович назвал Николича великолепным тренером
29 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/thomas-bethge

Бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.
«Это великолепный тренер. Сколько он молодых подтянул в главную команду. Ребята дебютировали, прогрессировали. Вот так работает клуб с молодёжью. Николичу было всё равно на то, у кого какая зарплата и какие регалии – у Марко на поле выходили те, кто мог быть полезным здесь и сейчас. Николич – один из тех, кто повлиял на меня, на видение футбола и отношение к делу», – поделился в беседе с Metaratings.ru Лисакович.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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Минобороны показало кадры пуска баллистической ракеты «Ярс»
29 октября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В ходе тренировки стратегических сил сдерживания была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Запуск производился с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Видеозапись подготовки ракеты к старту и непосредственного пуска опубликовало министерство обороны РФ. На кадрах можно увидеть, как ракета приводится в вертикальное положение, а затем следует пуск. Участие в тренировке сил ядерного сдерживания из ситуационного центра Кремля в режиме видеоконференцсвязи принял президент РФ Владимир Путин.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил Верховному главнокомандующему, что в ходе тренировки производилась отработка ответного массированного ядерного удара. Глава Минобороны подчеркнул, что задачи учений были отработаны в полном объёме, все ракеты достигли назначенных целей, подтвердив свои высокие характеристики.






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Economist: США больше не могут оказывать военную помощь Киеву, как раньше
Economist: США больше не могут помогать Украине без серьёзных рисков
29 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США больше не могут без серьёзных рисков оказывать военную поддержку Украине. Об этом пишет журнал The Economist.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Штатов заметно сокращается арсенал некоторых видов ракет для систем ПВО на фоне оказания помощи Украине и Израилю. Это ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и в Европе, а также на потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Неназванный источник издания заявил, что Вашингтону ничего не остаётся, кроме как предоставлять вооружение без принятия на себя серьёзных рисков. При этом неизвестно, способны ли США произвести необходимое количество оружия для нужд ВСУ.

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#сша
#украина
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#вооружение
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#всу
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Швеция приостанавливает прямое сотрудничество с Грузией
29 октября 2024, 18:47

Фото: iStock/mikdam

Власти Швеции приняли решение полностью приостановить всё прямое сотрудничество с Грузией. Об этом заявил шведский глава министерства внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса в интервью газете Dagens Nyheter.
Ранее 13 министром от стран Евросоюза по делам Европы, в числе которых Швеция, Германия, Дания, Эстония, Финляндия и Чехия, выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии из-за якобы зафиксированных нарушений во время проведения парламентских выборов.

Доуса подчеркнул, что, помимо прочего, речь идёт о сотрудничестве между налоговыми органами. Такие связи с нынешних обстоятельствах являются нецелесообразными.

При этом министр отметил, что власти Швеции готовы к возобновлению сотрудничества при условии, что Грузия снова приблизится к Евросоюзу.

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#министр
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Маск заявил о безумной пропаганде против Трампа за рубежом
29 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/ JohnMcGrawPhotography

Американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Какой бы плохой ни была пропаганда против Трампа в США, за рубежом она ещё более безумна! Люди в большинстве стран по-прежнему верят в правдивость новостей», — высказался Илон Маск.

Так основатель компании «SpaceX» отреагировал на публикацию журналиста Питера Иммануэльсена о том, что СМИ Норвегии активно критикуют Дональда Трампа.

«Машина для промывки мозгов работает в полную силу», — подчеркнул предприниматель, оценивая сложившуюся ситуацию.

Ранее Илон Маск заявил, что Дональда Трампа ждёт «сокрушительная победа» на выборах в президенты США. Предприниматель сравнил результаты досрочного голосования в Пенсильвании на нынешних выборах и выборах в 2020 году.

«Республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020 году», — отметил он.

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Путин подтвердил задачу построить в России «экономику высоких зарплат»
29 октября 2024, 18:24

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами, быстрее роста цен. В целом российская экономика должна стать экономикой высоких
Об этом заявил президент РФ во время своего выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России. Он также добавил, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, имея ввиду как условия труда, так и повышение доходов.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самих производств», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует ситуацию на рынке труда, в том числе и относительно динамики заработных плат. В целом зарплаты по стране растут, причём темпами, опережающими инфляцию, отметил президент.

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#экономика
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#зарплаты
#лидер
#путин
#рф
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Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара
29 октября 2024, 18:14

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Глава Минобороны России Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания производится отработка массированного ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Видео с заявлением министра оборонное ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что Путин в формате ВКС из ситуационного центра Кремля принял участие в тренировке сил ядерного сдерживания.

Белоусов подчеркнул, что задачи манёвров были выполнены в полном объёме, все выпущенные ракеты достигли заданных целей, подтвердив свои характеристики.

Также была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по управлению подчинёнными войсками.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в рамках тренировки был осуществлён пуск баллистических ракет «Синева» и «Булава» с атомных подлодок в Баренцевом и Охотском морях. С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Также в учениях приняли участие самолёты дальней авиации Ту-95МС.

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#тренировки
#ядерное оружие
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Политолог Дисен: Из-за провала ВСУ НАТО остаются переговоры либо война с Россией
29 октября 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Для Североатлантического альянса из-за краха Вооружённых сил Украины остаются только две возможные стратегии. НАТО пойдёт либо на мирные переговоры, либо на войну с Россией.
Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен. В своей социальной сети Х он отметил, что крах украинских военных на всех фронтах становится всё более очевидным, что ставит западных союзников Киева перед сложной дилеммой: пойти на мирные переговоры или вступить в прямой вооружённый конфликт с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс, однако не оставит без внимания и ответа любые действия, несущие потенциальную угрозу интересам России.

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Орбан заявил, что выборы спасли Грузию от участи Украины
Никто не может называть выборы в Грузии недемократическими, заявил Орбан
29 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Denis Kabanov

Никто не имеет права говорить, что выборы в парламент Грузии были недемократическими. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас находится в Тбилиси с официальным визитом.
В ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе Орбан поздравил коллегу и правящую партию «Грузинская мечта» с победой на выборах.

Орбан подчеркнул, что ознакомился с отчётами венгерских наблюдателей, которые указали, что выборы были свободными. Политик подчеркнул, что нельзя сомневаться в свободном и демократическом характере волеизъявления граждан Грузии.

Также венгерский премьер добавил, что выборы в Грузии не дали стране стать второй Украиной. Вместо ​этого она выбрала мир с Россией.

Отметим, что вместе с Орбаном в Грузию прибыли другие венгерские политики: глава МИД Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.

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