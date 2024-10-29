В Раде раскрыли «тайный замысел» Зеленского о выплатах украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский выделил тысячу гривен для граждан страны, однако, как утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, за этим стоит план прекратить выплаты вынужденным переселенцам.
Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в государственной измене, заявил, что с марта Зеленский дал распоряжение отменить помощь переселенцам, которая ранее составляла 2000 гривен (примерно 4700 рублей) в месяц. По мнению Дубинского, «тайный смысл» этой выплаты связан с символичным числом — тысяча гривен приурочена к тысячному дню войны, таким образом Зеленский «оценил страдания народа в одну гривну за каждый день войны».
Ранее Зеленский анонсировал программу поддержки граждан, обещая, что она будет «ощутима для каждой семьи», предложив единовременную выплату в тысячу гривен (около 2350 рублей). Эта инициатива вызвала резонанс в украинском обществе, многие восприняли ее с иронией: в соцсетях появились видеоролики, высмеивающие «Вовину тысячу» как недостаточную для реальной помощи.
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Елена Перлова