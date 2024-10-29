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В Раде раскрыли «тайный замысел» Зеленского о выплатах украинцам

Дубинский: Зеленский хочет прекратить выплаты украинским беженцам
29 октября 2024, 04:53

Президент Украины Владимир Зеленский выделил тысячу гривен для граждан страны, однако, как утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, за этим стоит план прекратить выплаты вынужденным переселенцам.


Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в государственной измене, заявил, что с марта Зеленский дал распоряжение отменить помощь переселенцам, которая ранее составляла 2000 гривен (примерно 4700 рублей) в месяц. По мнению Дубинского, «тайный смысл» этой выплаты связан с символичным числом — тысяча гривен приурочена к тысячному дню войны, таким образом Зеленский «оценил страдания народа в одну гривну за каждый день войны».

Ранее Зеленский анонсировал программу поддержки граждан, обещая, что она будет «ощутима для каждой семьи», предложив единовременную выплату в тысячу гривен (около 2350 рублей). Эта инициатива вызвала резонанс в украинском обществе, многие восприняли ее с иронией: в соцсетях появились видеоролики, высмеивающие «Вовину тысячу» как недостаточную для реальной помощи.

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МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН
29 октября 2024, 04:24

Фото: istockphoto/SanderStock

Министерство иностранных дел Бельгии осудило решение Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), назвав его нарушением международного права и разрушительным прецедентом, говорится в официальном заявлении ведомства.
В понедельник израильский кнессет утвердил закон, запрещающий работу БАПОР в Израиле и на подконтрольных ему территориях. МИД Бельгии указал, что это решение игнорирует мандат, предоставленный БАПОР Генассамблеей ООН, и наносит удар по международной системе ООН.

Израиль ранее обвинял сотрудников агентства в связи с палестинским движением ХАМАС, однако, согласно отчету ООН, доказательств этих обвинений представлено не было.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Он пояснил, что израильские власти допустили ошибку в расчётах относительно Ирана. Поэтому страна ещё даст понять, какой силой, способностями и инициативами она обладает.

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Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Москву
29 октября 2024, 04:14

Фото: istockphoto.com/Friemann

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву во главе делегации с официальным визитом, сообщило российское посольство в Пхеньяне на своем Telegram-канале.

«Двадцать восьмого октября посол России Александр Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая возглавила корейскую делегацию для визита в Москву», — говорится в сообщении посольства.
Этот визит проходит в рамках стратегического диалога, активизировать который договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын на саммите в июне. Тогда страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая окажет помощь в рамках Устава ООН и национального законодательства.

Также в рамках соглашения стороны будут регулярно проводить углубленные консультации для укрепления двусторонних отношений и обеспечения региональной безопасности.

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Google должен российским телеканалам 2 ундециллионов рублей
29 октября 2024, 03:40

Фото: istock/Ivan-balvanru

Иск, поданный 17 российскими телеканалами против компании Google, достиг колоссальной суммы в два ундециллиона рублей из-за блокировки их YouTube-аккаунтов, передает РБК со ссылкой на источник.

«Общая сумма требований телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей», — сообщил источник изданию.
На судебном заседании, состоявшемся 28 октября, судья отметил, что дело включает «много-много нулей». Ундециллион — это число с 36 нулями.

Суд назначил штраф для Google, так как компания не выполнила требование восстановить доступ к каналам российских СМИ на YouTube. Согласно постановлению, Google обязана платить штраф в размере 100 тысяч рублей ежедневно, начиная через девять месяцев после вступления решения суда в силу.

Ранее сообщалось, что мессенджер Discord заблокировали в России. Причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.

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Балицкий: укрепления ВСУ в Запорожской области — средство для отмывания денег
29 октября 2024, 02:44

Фото: istock/Wasan Tita

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подверг критике заявления украинских властей о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной ВСУ части региона, назвав их «пустыми словами» и способом для отмывания денег.
В своем Telegram-канале Балицкий прокомментировал сообщения киевских чиновников, заявив, что строительство укреплений используется для освоения финансов.

Ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что строительство оборонных сооружений в регионе почти завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третья будет завершена в ближайшие недели. Балицкий, в свою очередь, заявил, что эти заявления «рассчитаны на легковерных», а средства, выделенные на укрепления, осваиваются без реальных результатов.

«Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье, и более года пытаются выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. За год их фортификации изменились лишь на один ряд противотанковых надолбов, которые, видимо, отливались в Европе», — написал Балицкий.
Он также добавил, что при украинском уровне коррупции средства, выделенные на укрепления, оплачиваются ценой жизней простых граждан Украины.

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#строительство
#деньги
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Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе
29 октября 2024, 02:18

Фото: Сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США разрешить Совету Безопасности использовать свои полномочия для остановки конфликта в Газе. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза.

«Мы призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить этому органу, ответственному за поддержание международного мира, применить все доступные инструменты для прекращения конфликта», — подчеркнул Небензя.
По его словам, этот шаг может заложить фундамент для нового этапа мирного урегулирования палестино-израильского вопроса, основанного на принципе «двух государств для двух народов».

Российский дипломат отметил, что только такое решение способно предотвратить дальнейшую эскалацию, которая угрожает всему ближневосточному региону катастрофическими последствиями. Последний документ Совбеза ООН по конфликту в Газе — американская резолюция 2735, представленная с предложением поэтапного прекращения огня. Однако, как заявляют в российской миссии, действия США продолжают блокировать реальные шаги к миру, оставляя Совбез заложником американской политики.

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#совбез
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Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке
29 октября 2024, 02:09

Фото: Istock/Im Yeongsik

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль, заявил, что США не проявляют стремления к мирному урегулированию конфликтов ни на Украине, ни на Ближнем Востоке.
По его словам, Европе необходимо пересмотреть свою политику, восстановить отношения с Россией и вернуть себе суверенитет.

«Нужно осознать причины конфликта на Украине и влияние Америки, которое очевидно. США не заинтересованы в мире ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Пришло время слушать здравый смысл, чтобы обеспечить мир для нашего народа», — отметил де Голль на открытии выставки, посвящённой столетию дипломатических отношений между Францией и СССР.
По его мнению, смена президента в США не изменит их подхода к политике в отношении Европы и Франции. Де Голль подчеркнул, что восстановление сотрудничества с Россией — важный шаг для мира в Европе. Он также выразил мнение, что Франция должна обрести независимость и политическую зрелость, утерянную под влиянием предшествующих правительств.

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#ссср
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#выставки
#мир
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Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
29 октября 2024, 01:01

Фото: istock/Ivan Cholakov

Министр обороны США Ллойд Остин, во время недавнего визита в Киев, получил персональный брифинг от украинских властей по планам действий Вооружённых сил Украины в Курской области.
Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

«Министру был предоставлен детализированный брифинг по планам, касающимся Курской области», — подтвердила Сингх.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ попытались наступление в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боёв украинские войска понесли потери, превышающие 25 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин назвал действия Украины провокацией и подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности мирных граждан.

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#вс рф
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Внук де Голля назвал саммит БРИКС бесспорным успехом Путина
29 октября 2024, 00:53

Фото: Сайт Кремля

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль, назвал саммит БРИКС в Казани, на который по приглашению российского президента Владимира Путина прибыли лидеры 36 стран, большим успехом России.
Об этом он заявил на выставке в Париже, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР.

«Мир стал многополярным, и Россия вместе с Китаем и Индией создаёт новую экономическую, финансовую и дипломатическую альтернативу, что соответствует интересам Франции и ЕС», — подчеркнул де Голль.
Он отметил, что саммит в Казани показал силу и единство БРИКС, став воплощением успешной политики Путина. Де Голль также отметил, что несмотря на попытки изолировать Россию, её экономика признана МВФ четвёртой в мире. По его мнению, успехи БРИКС делают это объединение привлекательным для других стран, и Франция могла бы рассмотреть присоединение к союзу.

Саммит БРИКС, прошедший в Казани с 22 по 24 октября, завершил председательство России в организации. Встреча прошла под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Двойная проблема: В США указали на тревожное положение ВСУ
Дэвис: ВСУ не хватает военных и вооружения
28 октября 2024, 23:49

Вооружённые силы Украины сталкиваются с серьёзной нехваткой ресурсов, что существенно влияет на их боеспособность.
Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

«Украинские военные сталкиваются с двойной проблемой. У них недостаточно личного состава и техники — в то время как у России есть и то, и другое», — отметил Дэвис.
По его мнению, несмотря на значительные усилия, военные действия со стороны Украины не приводят к результатам и не имеют перспективы на успех.В то же время российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью каналу Россия 24, за последние недели удалось освободить около тысячи квадратных километров территории, при этом потери противника составляют до двух тысяч человек в день.

На Западе всё чаще звучат опасения по поводу критической нехватки личного состава в ВСУ. Истощённые длительными боями, украинские войска вынуждены восполнять потери за счёт менее подготовленных новобранцев, что лишь усугубляет их положение.

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