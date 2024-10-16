Зеленский намерен разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания

Киевские власти предлагают разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания России. Об этом говорится в разработанном президентом страны Владимиром Зеленским «плане победы», который он представил в Верховной раде в среду.
Отмечается, что о сдерживании говорится в третьем пункте плана. Украина предлагает своим западным партнёрам совместными усилиями разместить на территории страны комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты от любой угрозы со стороны России.
Ранее Зеленский в своём Telegram-канале объявил о полной готовности «плана победы» Украины. В нём, по его словам, также содержится «мощный пакет» принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путём.
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Анастасия Чинкова