Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Депутаты Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности, депутат Михаил Шеремет заявил, что семья президента США Джо Байдена причастна к терактам в России, сообщает РИА Новости.
Шеремет напомнил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings имеет тесные связи с сыном американского лидера Хантером, и назвал семью Байдена спонсором терактов в России.
Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.
Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.
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«Долгие годы США позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не заметив, как у власти оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов», — резюмировал Шеремет.
Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.
Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.
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Александр Климов