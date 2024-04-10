На Украине предсказали затруднительные месяцы на фронте

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Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ситуация на поле боя будет сложной. Слова Юсова цитирует РИА Новости.
В эфире всеукраинского телемарафона Юсов предположил, что конфликт с Россией в ближайшее время обострится.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) готовят новое контрнаступление.
До этого украинский лидер признал, что у ВСУ нет артиллерийских снарядов для контрнаступления. Он добавил, что армия пытается восполнить нехватку снарядов с помощью беспилотников.
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«Ближайшие месяцы будут непростыми», – предрек он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) готовят новое контрнаступление.
«Да, у нас есть план контрнаступления», – подтвердил он.
До этого украинский лидер признал, что у ВСУ нет артиллерийских снарядов для контрнаступления. Он добавил, что армия пытается восполнить нехватку снарядов с помощью беспилотников.
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Александр Климов