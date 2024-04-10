Российскую писательницу объявили в розыск МВД России

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Министерство внутренних дел России объявило феминистку и писательницу Дарью Серенко* в уголовный розыск, говорится в базе данных МВД по розыску.
«Серенко Дарья Андреевна. 23.01.1993. Разыскиваетс по статье УК», – сообщается в базе розыска. За что разыскивается писательница, не уточняется.
После начала специальной военной операции (СВО) Серенко* стала одной из основательниц движения «Феминистское антивоенное сопротивление»**. В настоящее время она живет за границей.
В январе 2023 года Министерство юстиции внесло активистку в Реестр внешней разведки по обвинению в сборе средств в поддержку Украины, пропаганде ЛГБТ-отношений, побуждении лиц к участию в протестном движении и распространении информации о лицах, признанных иностранными агентами.
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* внесена в реестр иноагентов
** является иностранным агентом
Александр Климов