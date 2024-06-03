Сенат Швейцарии отказался выделять Украине дополнительные 5,6 млрд долларов

Фото: iStock/william87
Сенат Швейцарии отказался выделять Украине 5,6 миллиарда долларов в качестве чрезвычайной дополнительной помощи. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
«Совет кантонов в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения», — гласит документ.
При этом уточняется, что Сенат принял данное решение ввиду того, что траты на армию и на Украину являются плановыми. Из-за этого их не стоит рассматривать в качестве чрезвычайных расходов.
Напомним, в апреле текущего года Швейцария заявила, что планирует к 2036 году выделить Украине 5,5 миллиарда долларов на восстановление. При этом 1,66 миллиарда долларов Швейцария готова выделить уже к 2028 году.
Читайте также:
Швейцария не будет поставлять оружие Украине
Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов
Швейцария выступает за включение РФ в процесс мирных переговоров по Украине
Элина Позднякова