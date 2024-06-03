Сенат Швейцарии отказался выделять Украине дополнительные 5,6 млрд долларов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его старший брат Магомед-Башир стал фигурантом уголовного дела. Тем не менее, он выразил надежду, что на предстоящих осенью выборах народ его поддержит и переизберёт на новый срок.