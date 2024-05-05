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Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим, заявила президент этой страны Виола Амхерд в интервью газете Blick.
Она подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе.
В дополнение к этому Амхерд отметила, что несмотря на нехватку запасов боеприпасов в Европе и потребности Украины, Швейцария будет продолжать закупки боеприпасов.
Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре заявил, что решение Швейцарии о поставках оружия на Украину может повлечь за собой ряд экономических последствий, а также потерю геоэкономического статуса страны.\
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В дополнение к этому Амхерд отметила, что несмотря на нехватку запасов боеприпасов в Европе и потребности Украины, Швейцария будет продолжать закупки боеприпасов.
Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре заявил, что решение Швейцарии о поставках оружия на Украину может повлечь за собой ряд экономических последствий, а также потерю геоэкономического статуса страны.\
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Артем Кузьмин