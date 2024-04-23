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Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов

23 апреля 2024, 11:52
Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Российские активы на сумму, превышающую 318 млн долларов, разблокированы Швейцарией. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны.


Ранее средства были заблокированы в качестве меры предосторожности, сообщает организация. Разблокировка стала возможной из-за отсутствия оснований для продолжения заморозки активов.

Прежде сообщалось, что власти Швейцарии приняли решение об остановке участия в поиске замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФРГ перебазирует военных и технику к российской границе
BNS: бундесвер проведёт учения Grand Quadriga 2024 в Литве у границы с РФ
23 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/vadimrysev

Бундесвер проведёт военные учения Grand Quadriga 2024 в Литве всего в 50 км от границы с Россией. Об этом сообщает агентство BNS.
В сообщении говорится, что порядка трёх тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в их числе и танки Leopard, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer будут перенаправлены на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде. Последний находится на расстоянии порядка 50 км от границы с Калининградской областью.

При этом уточняется, что учения продлятся до конца мая.

Ранее также сообщалось, что в Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.


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#кндр
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Медведчук раскрыл планы Запада в отношении русской цивилизации
Медведчук: План Запада состоит в уничтожении русской цивилизации
23 апреля 2024, 11:09

Фото: istockphoto/macky_ch

План Запада заключается в полном уничтожении русской цивилизации с тем, чтобы устранить опасного конкурента на мировой арене. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье для РИА Новости политик написал, что стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, простираются далеко за пределы её территории. В их основе лежит не желание военного превосходства или намерение перекроить политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнёрства. В этом суть нового международного миропорядка, который приходит на смену привычному странам Запада однополярному миру, считает Медведчук.

Западные политики и пропагандисты, которые не могут быть довольны крушением своей гегемонии, обвиняют Россию в «захватнической политике», утверждают, что она не может жить без захвата соседей, а потому должна быть расчленена на мелкие государства и вытеснена из «цивилизации». Однако дело обстоит ровно наоборот, убеждён Медведчук.

Именно Запад стремится уничтожить русскую цивилизацию и культуру, чтобы убрать с геополитической сцены опасного конкурента. Против России объявлен очередной «крестовый поход», чтобы принести её народам «культуру и свободу». Однако этих «новых крестоносцев» ждёт та же судьба, что и их многочисленных предшественников, считает политик. Россия всегда побеждала, так как целью её войн была справедливость, заключил Медведчук.

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#запад
#политика
#культура
#война
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«Съели каннибалы»: Байден спровоцировал очередной международный скандал
Байден связал с каннибалами исчезновение своего дяди во время войны
23 апреля 2024, 11:07

Фото: iStock/Kovshutin Denis

Президент США Джо Байден в очередной раз вызвал международный скандал заявив, что его дядю во время Второй мировой войны могли съесть каннибалы Новой Гвинеи. Об этом пишет Reuters.
Из статьи следует, что 17 апреля Байден посетил военный мемориал пропавших без вести, который находится в городе Скрентон в штате Пенсильвания. На мемориале среди прочих находится имя Амброуза Финнегана - дяди американского лидера. Его самолёт сбили над Новой Гвинеей, однако тело так и не удалось найти.

«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Его сбили в районе, где в то время в Новой Гвинее было много каннибалов», – сказал Байден на мероприятии.

Позднее в Белом доме уточнили, что самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году.

В свою очередь премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марате возмущённо заявил, что не стоит навешивать на страну ярлыки. По его словам, его страна, а также Соломоновы Острова ещё со времён Второй мировой войны завалены останками людей, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб. Марате призвал Байдена заняться очищением территории от этих остатков, чтобы можно было найти всех тех, кто числится пропавшими без вести.

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В Германии предложили одобрить условия России на переговорах с Украиной
23 апреля 2024, 08:51

Фото: iStock/Diy1

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель предложил заморозить конфликт на Украине, поддержав условия РФ по мирным переговорам, сообщает «Лента.ру».
«Рассматривает ли федеральное правительство возможность содействия прекращению войны на Украине в форме «замораживания», в том числе посредством условия, при котором Украина не отвоюет всю свою территорию по состоянию до 24 февраля 2022 года и/или до 18 марта 2014 года?» — говорилось в парламентском запросе Вейеля.

На этот запрос ответил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. В ответном письме значилось, что формат и содержание мирных переговоров может устанавливать только правительство Украины. При этом в основе для справедливого мира лежит именно украинский мирный план.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но не с Россией, поскольку Москва их не хочет. Зеленский добавил, что инициатива по мирному урегулированию должна исходить со стороны Киева, который, по его мнению, хочет завершения конфликта «справедливым миром».

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#переговоры
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Орбан назвал условие завершения украинского конфликта в 2025 году
Орбан: Украинский конфликт может закончиться в 2025 году
23 апреля 2024, 08:07

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Это произойдёт в том случае, если на выборах в Европарламент в июне и на президентских выборах в США в ноябре одержат победу кандидаты, выступающие за мир.
Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также заявил о необходимости остановить сторонников продолжения военных действий. В своей социальной сети глава венгерского правительства отметил, что пока и в Брюсселе, и в Вашингтоне доминируют настроения в поддержку продолжения вооружённого противостояния на Украине.

Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги. Он напомнил, что Вашингтон недавно выделил более 60 миллиардов долларов помощи Киеву. Европейцы на эти цели отправили уже почти 100 миллиардов долларов.

По мнению венгерского премьера, Евросоюз ведёт себя так, как будто проигрывает в карты и поэтому постоянно повышает ставки. Это очень опасная практика, так как такие действия могут втянуть в войну всю Европу, заключил Виктор Орбан.

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#евросоюз
#премьер- украина
#сша
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Слишком поздно: На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Reuters: в конгрессе США слишком поздно одобрили выделение помощи Украине
23 апреля 2024, 06:39

Фото: istock / Andrii Atanov

Палата представителей конгресса Соединённых Штатов слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. За время принятия решений обстановка на поле боя сильно изменилась не в пользу ВСУ. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters.
«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — сказано в публикации.
Помимо того, как утверждают опрошенные информагентством специалисты, нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь.

В материале отметили, что после 2024 года Украина столкнется с неопределенностью. К ним относятся возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа, высказывающего скептицизм касательно объемов помощи Киеву.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что США выделяют деньги на построение тирании на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Дуда сделал дерзкое заявление о России
Дуда: Россия, скорее всего, разместила ядерное оружие в Калининграде
23 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия могла заместить ядерное оружие в Калининградской области. Об этом польский лидер сказал в интервью изданию Fakt, не приведя доказательств своих слов.
«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — заявил польский президент журналистам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, заявил, что в случае реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

Ранее сообщалось, что в Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракеты
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Трамп называл Украину «частью России» и «полной ужасных людей»
WSJ: Трамп в беседах с европейскими лидерами называл Украину частью России
23 апреля 2024, 04:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе разговора с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Как утверждают американские чиновники, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Помимо этого, источники отметили, что экс-хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.

Также на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину страной, «полной ужасных людей», отмечает информагентство.

До этого сообщалось, что Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США выделяют деньги на построение тирании на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Карлсон считает, что США финансируют построение тирании на Украине
Журналист Карлсон: США выделяют деньги на построение тирании на Украине
23 апреля 2024, 04:35

фото: сайт Кремля

Американский тележурналист Такер Карлсон обвинил американских властей в финансирование тирании на Украине, где «нет даже намека на демократию». Об этом он заявил на видео, размещенном в социальной сети X.
«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно?», — возмутился Карлсон.
Журналист назвал постыдным тот факт, что Вашингтон финансирует страну, руководство которого «преследует христиан». Такер Карлсон также призвал законодателей США выступить против гонений на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал вскоре выделить Киеву пакет помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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