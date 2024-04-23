Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов

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Российские активы на сумму, превышающую 318 млн долларов, разблокированы Швейцарией. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны.
Ранее средства были заблокированы в качестве меры предосторожности, сообщает организация. Разблокировка стала возможной из-за отсутствия оснований для продолжения заморозки активов.
Прежде сообщалось, что власти Швейцарии приняли решение об остановке участия в поиске замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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