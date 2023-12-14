В Госдепе назвали первый шаг для возобновления переговоров США и России

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Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что первым шагом для переговоров между Россией и США может стать освобождение американцев, находящихся под стражей на территории РФ. Так он ответил на заявление российского президента Путина о возвращении заключенных граждан Соединённых Штатов.
«Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с США или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — цитирует ТАСС слова Миллера в ходе брифинга.
В ходе прямой линии Путин заявил, что российская сторона не отказывается возвращать на родину заключённых американцев. При этом президент отметил, что Москва желает найти взаимовыгодные условия, которые устроят обе стороны.
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