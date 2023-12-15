В США обратили внимание на слова Путина о конце «халявы» для Украины

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Член палаты представителей США Стени Хойер раскритиковал конгрессменов за их нежелание поддержать законопроект о новом пакете помощи для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Хойер считает, что президент РФ Владимир Путин на фоне действия конгрессменов заявил о сомнениях Запада в необходимости продолжать поддержку Киева.
Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Украина «на халяву» получает военную помощь от Запада, и отметила, что такая «халява» заканчивается.
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«Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и, кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — цитирует агентство слова члена палаты представителей.
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Диана Аванесян