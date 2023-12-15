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В США обратили внимание на слова Путина о конце «халявы» для Украины

Конгрессмен Хойер прокомментировал слова Путина о конце «халявы» для Украины
15 декабря 2023, 00:01
Фото: iStock/dkfielding

Фото: iStock/dkfielding

Член палаты представителей США Стени Хойер раскритиковал конгрессменов за их нежелание поддержать законопроект о новом пакете помощи для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Хойер считает, что президент РФ Владимир Путин на фоне действия конгрессменов заявил о сомнениях Запада в необходимости продолжать поддержку Киева.

«Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и, кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — цитирует агентство слова члена палаты представителей.


Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Украина «на халяву» получает военную помощь от Запада, и отметила, что такая «халява» заканчивается.

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В Госдепе назвали первый шаг для возобновления переговоров США и России
Миллер: Шагом для начала переговоров США и РФ станет освобождение американцев
14 декабря 2023, 23:26

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что первым шагом для переговоров между Россией и США может стать освобождение американцев, находящихся под стражей на территории РФ. Так он ответил на заявление российского президента Путина о возвращении заключенных граждан Соединённых Штатов.
«Если бы Путин действительно хотел восстановить отношения с США или другими странами Запада, то он мог бы начать с освобождения американцев, которые задержаны или осуждены в России», — цитирует ТАСС слова Миллера в ходе брифинга.

В ходе прямой линии Путин заявил, что российская сторона не отказывается возвращать на родину заключённых американцев. При этом президент отметил, что Москва желает найти взаимовыгодные условия, которые устроят обе стороны.

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WP: Орбан воодушевился из-за тупика вокруг финансирования Украины
14 декабря 2023, 22:56

Фото: сайт Кремля

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед саммитом стран ЕС были связаны с дискуссиями о финансировании Киева в США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
В публикации говорится, что дискуссии в Конгрессе США по вопросу выделения финансовой помощи Украине воодушевили Орбана. Кроме того, было упомянуто выделение Будапешту ранее замороженных средств из бюджета Евросоюза.

«Орбан, похоже, воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины», — цитирует издание слова замдиректора Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Алиссы де Карбоннель.

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#зеленский
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Экс-премьер Словакии поддержал российскую спецоперацию
Экс-премьер Словакии: Россия единственная в мире может противостоять Западу
14 декабря 2023, 22:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Россия — единственная в мире страна, которая способна противостоять странам Запада. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Hlavný dennik.
«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — Чарногурский.

По его словам, после провала США на Украине доллар обесценится и утратит статус мировой расчетной единицы. При этом в Америке может произойти экономический упадок, или даже распад Штатов.

Бывший лидер Словакии заявил, что Россия вполне закономерно отреагировала на шаги НАТО, которая начала представлять угрозу ее национальной безопасности, начав спецоперацию на Украине. Он пояснил, что причиной этого послужило нарушение Западом соглашения с Берлином и Вашингтоном об отказе Североатлантического альянса от расширения на восток.

Таким образом, Чарногурский поддержал российскую СВО, которая началась в ответ на враждебные действия альянса.

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В Киеве признали превосходство российской армии
Глава СНБО Украины разозлился из-за вопроса ведущего о провале наступления ВСУ
14 декабря 2023, 21:49

Фото: iStock/JARAMA

Глава СНБО Украины Алексей Данилов разозлился на ведущего YouTube-канала Radio NV за то, что тот задал ему вопрос о провале украинского контрнаступления.
«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, в жизни такого не бывает», — заявил Данилов.

Он отметил, что ведение боевых действий дается украинским военным очень сложно, ввиду того, что российская армия значительно превосходит ВСУ почти по всем параметрам.

Данилов подчеркнул, что планы есть у тех, «кто собирает лайки» в интернете.
#армия
#война
#всу
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Венгрия не одобрила начало переговоров о членству Украины в ЕС
Орбан: членство Украины в ЕС - плохое решение
14 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и оказывается в этом принимать участие.
«Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», - написал Орбан в своей соцсети.

По информации The Guardian, Орбан демонстративно покинул зал, когда лидеры ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины.

Напомним, европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в объединение, обусловив своё решение выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких ранее согласованных условий.

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#переговоры
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Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Reuters: Австрия заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
14 декабря 2023, 21:17

Фото: iStock/Cristina Ionescu

Австрия заблокировала принятие властями Евросоюза 12-го пакета антироссийских санкций из-за включения Raiffeisen Bank International в чёрный список Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Австрийские представители будут добиваться от украинского правительства исключения Raiffeisen Bank International из перечня «международных спонсоров войны». Как только это будет сделано, Австрия предоставит согласие на принятие нового пакета санкций в отношении России. 

Напомним, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank в чёрный список в связи с тем, что российское подразделение банка после начала спецоперации продолжило свою работу на территории России. 

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#санкции
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#украина
#банк
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Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в ЕС
Мишель: Евросоюз решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
14 декабря 2023, 20:46

Фото: iStock/Diy1

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС в рамках проведения саммита, который проходит в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», - написал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать на саммит Европейского союза. Однако его визит был отменён. Как сообщается в статье издания Politico, это связано с тем, что пока абсолютно неясен результат обсуждения возможности присоединения Украины к объединению.

Причиной того, почему этого не произошло, называется именно неопределённость позиции ЕС по вступлению Украины в организацию. Например, венгерский премьер Орбан ранее предлагал вообще не выносить этот вопрос на повестку саммита, не исключая того, что его страна применит право вето в случае, если вопрос о присоединении Украины к ЕС будет решён положительно.

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#президент
#саммит
#лидер
#право
#ес
#владимир зеленский
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Европа решила начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз
Мишель: Европа решила начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии
14 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/makaule

Европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в объединение, обусловив своё решение выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких ранее согласованных условий. 

Однако против начала переговорного процесса выступала Венгрия, которая настаивала на том, что в настоящее время не нужно выносить этот вопрос даже на обсуждение в саммите. Правительство государство предлагало вернуться к рассмотрению возможности вступления Украины в Евросоюз через 5-10 лет, когда будет выработана новая стратегия отношений со страной. 

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#украина
#молдова
#евросоюз
#переговоры
#правительство
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Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за беспилотника
Посла РФ Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за падения дрона
14 декабря 2023, 20:24

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после падения неизвестного беспилотника вблизи границы с Украиной в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщили в румынском ведомстве.
Отмечается, что госсекретарь внешнеполитического министерства по стратегическим делам Юлиан Фота выразил протест румынского правительства из-за очередного инцидента с неконтролируемым падением дрона, который использовался российскими военными для атаки на портовую инфраструктуры Украины. 

О падении беспилотника сообщали румынские военные, которые утверждают, что инцидент произошёл во время обстрела черноморской портовой инфраструктуры со стороны российских позиций. 

МИД Румынии выразило протест из-за нарушения воздушного пространства государства. 

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