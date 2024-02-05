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Сенат США представил компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю

ТАСС: Сенат Конгресса США презентовал проект финансовой помощи Израилю и Украине
05 февраля 2024, 03:41
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой. Этот документ уже опубликован на сайте Сената
Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.

В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.


Управление ядерной безопасности США при этом получит 149 млн долларов для ответа на ситуацию в области безопасности на Украине.

Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.

При этом Палата представителей будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом ранее сообщал спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам. Он отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.

Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины.

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#украина
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#финансирование
#конгресс сша
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Reuters: В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС не войдут запреты на импорт
05 февраля 2024, 02:48

Фото: iStock/designer491

Еврокомиссия приняла принципиальное решение о том, что она не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом 5 февраля пишут журналисты агентства Reuters со ссылками на дипломатов Евросоюза.
ЕК и страны-члены Евросоюза хотят быстро принять новый комплекс мер «ко второй годовщине» начала конфликта на Украине, то есть к 24 февраля. Еврокомиссия предложит пакет мер, который вызовет минимальные дебаты среди государств-членов ЕС.

«Будут сотни списков <...> юридических и физических лиц. Никаких громких имен (компаний)», — cообщил агентству один из дипломатов, пожелавших остаться неизвестными.

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна выдерживать вводимые ограничения Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения.

По мнению опрошенных изданием Der Spiegel экспертов из Германии, российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.

В итоге эксперты Der Spiegel пришли к выводу о том, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента в год Россия готова держаться долго, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).

Напомним, в 12-й санкционный список вошли физические и юридические лица, среди которых: телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ядерно-оружейный центр «Росатома» в Снежинске, Тульский оружейный завод, ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод, сразу 14 членов ЦИК РФ и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья.


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#россия
#импорт
#санкции
#запрет
#евросоюз
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Зеленский официально подтвердил, что задумывается об увольнении Залужного
Rai1: Президент Украины подтвердил наличие мыслей об увольнении Залужного
05 февраля 2024, 00:16

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны». Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало <...> Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда», — cообщил Зеленский в воскресенье вечером в программе новостей Tg1.

В пятницу вечером Зеленский сообщил, что встречался с военным руководством, включая Залужного, для получения последней информации о ситуации на поле боя, но не стал упоминать о каких-либо кадровых изменениях.

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного была временно отложена властями страны из-за утечки информации о предстоящем решении, сообщила ранее американская газета New York Times, ссылаясь на источники.

Одной из проблем для киевских властей стало также и отсутствие готового кандидата на замену Залужному — от назначения на пост главкома ВСУ отказались и начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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#валерий залужный
#владимир зеленский
#всу
#увольнение
#украина
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В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем
Экс-член палаты представителей США Кинзингер назвал Такера Карлсона предателем
04 февраля 2024, 21:49

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем журналиста Такера Карлсона за его визит в Россию. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон прибыл в Россию и вечером 3 февраля был замечен в Большом театре. Сам журналист ещё не прокомментировал свой визит в Москву.

Кинзингер, комментируя приезд американского журналиста в Россию, кратко написал, что «он предатель».

Предполагается, что целью визита журналиста в Россию может стать интервью Владимира Путина. Однако издание «Царьград» уверяет, что знает человека, у которого Карлсон уже взял интервью, и это не президент.

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#журналист
#сша
#россия
#интервью
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В Турции перечислили темы для осуждения в ходе визита Путина
Глава МИД Фидан: Турция обсудит газовый вопрос, АЭС и Газу в ходе визита Путина
04 февраля 2024, 21:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскрыл темы, которые будут затронуты в ходе рабочего визита президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью телеканалу A Haber.
Он отметил, что центральной темой для обсуждения станет сотрудничество в сфере энергетики. Также будет затронуто строительство АЭС «Аккую» по крупному двустороннему проекту. Кроме того, на повестке у Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находятся ситуации в Сирии и секторе Газа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что дата визита Путина в Турцию будет объявлена своевременно.

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#турция
#россия
#владимир путин
#реджеп тайип эрдоган
#встреча
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Трамп раскрыл, что сделает в случае своего переизбрания президентом
Трамп в случае своего переизбрания намерен закрыть границу США
04 февраля 2024, 21:10

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания намерен закрыть границу США и массово депортировать нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что не допустит, чтобы в США нелегально проживали миллионы мигрантов. К тому же, эта ситуация сильно не нравится жителям многих штатов. В связи с этим, Трамп предположил, что люди, традиционно поддерживающие кандидатов от демократов, могут изменить свой выбор в сторону республиканцев.

Трамп убеждён, что за него будут голосовать в Нью-Йорке, где стремительно растёт недовольство проблемой мигрантов, а также в традиционно демократических штатах Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.

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#дональд трамп
#президент
#граница
#мигранты
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В США раскрыли, вмешиваются ли в ситуацию с возможной отставкой Залужного
Салливан: США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного
04 февраля 2024, 20:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не собираются вмешиваться в решение украинских властей об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в интервью CBS сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ранее газета Washington Post сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своём намерении уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Там решение украинского главы не поддержали, но и не оспорили.

Салливан отметил, что принятие таких кадровых решений является суверенным правом Украины и её президента Владимира Зеленского. Поэтому американские власти не собираются вмешиваться в принятие этого решения.

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#валерий залужный
#владимир зеленский
#всу
#сша
#увольнение
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Великобритания признала неготовность своей армии к масштабной и длительной войне
04 февраля 2024, 20:06

Фото: iStock/ikholwadia

Армия Великобритании не готова к потенциальной длительной войне из-за дефицита личного состава. Об этом сообщили в комитете обороны при правительстве страны.
В докладе комитета отмечается, что правительство пока не может достичь желаемого уровня боевой готовности без быстрого ускорения реформ, которые направлены на увеличение и поддержание промышленной базы и улучшение «предложения» для военных.

Кроме того, в комитете подчеркнули, что такое состояние армии связано с высокими темпами военных операций, которые сейчас проводятся в мире. Также на неготовность влияет давление, оказываемое на армию.

По докладу, эти причины приводят к низким темпам набора персонала. К тому же, военные всё чаще начали покидать ряды вооружённых сил.

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#великобритания
#армия
#война
#военные
#правительство
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Белый дом сообщил о намерении продолжать наносить удары на Ближнем Востоке
04 февраля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооружённые силы США не ограничатся уже проведёнными раундами бомбардировок Сирии, Ирака и Йемена. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
В эфире телеканала NBC он подчеркнул, что непременно будут нанесены следующие удары и предприняты дополнительные действия в качестве ответных мер на атаку на военную базу в Иордании и обстрелы хуситами американских кораблей. Он также напомнил о гибели трёх военнослужащих армии США и о приказе президента Байдена дать жёсткий и серьёзный ответ. Именно этим сейчас и занимаются американские Вооружённые силы, отметил Салливан.

Ответ начался в пятницу, продолжил помощник главы Белого дома по национальной безопасности, но он этим не ограничится. Всем должно быть ясно, как жёстко отвечают Соединённые Штаты на атаки на свои объекты и убийство своих людей, заключил Салливан.

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#сша
#убийство
#сирия
#ирак
#йемен
#удар
#атака
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Венгрия не наложит вето на поставки оружия Киеву за счёт Европейского фонда мира
04 февраля 2024, 18:49

Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений киевскому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В настоящее время глава венгерского МИД находится на неформальной встрече с коллегами из Евросоюза в Брюсселе. В интервью бельгийскому телеканалу VRT он напомнил, что внешнеполитическая служба ЕС предложила в 2024 году увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро, чтобы иметь возможность увеличить поставки оружия на Украину.

Сийярто сказал, что, поскольку для его страны поставки вооружений не являются красной чертой, она не будет принимать в этом участия. В то же время он признал, что Венгрия не может и не хочет мешать другим делать это. По словам главы венгерского МИД, его страна решила «конструктивно воздержаться».

«Это означает, что мы не мешаем делать что-то другим, но сами в этом не участвуем», — пояснил Сийярто.

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