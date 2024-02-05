Сенат США представил компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю

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Верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой. Этот документ уже опубликован на сайте Сената
Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.
Управление ядерной безопасности США при этом получит 149 млн долларов для ответа на ситуацию в области безопасности на Украине.
Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.
При этом Палата представителей будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом ранее сообщал спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам. Он отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.
Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины.
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В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.
Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.
При этом Палата представителей будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом ранее сообщал спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам. Он отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.
Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины.
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