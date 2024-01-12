В Конгрессе США резко высказались о финансировании Украины

Фото: iStock/rarrarorro
Американское правительство скрывает правду от своих граждан о переданной Украине финансовой помощи. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин в своей соцсети X.
По ее словам, Вашингтон врет, отчитываясь перед гражданами США об успехах после передачи Украине миллиардов долларов. Она подчеркнула, что Белый дом должен прекратить оказывать финансовую помощь Украине для продолжения конфликта и обратить внимание на внутренние проблемы страны.
Напомним, накануне стало известно, что Соединённые Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Об этом заявил на своём брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Читайте также:
«Я не давлю на жалость»: Зеленский сделал шокирующее заявление об украинских пенсионерах
СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь
Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине
«Не нужно принуждать американских налогоплательщиков финансировать гибель молодых украинцев ради того, чтобы военно-промышленный комплекс набил свои карманы», — заключила Грин.
Читайте также:
«Я не давлю на жалость»: Зеленский сделал шокирующее заявление об украинских пенсионерах
СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь
Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине
Элина Позднякова