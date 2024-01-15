Кулеба уверен в продолжении помощи от США, независимо от нового президента

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США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы ни стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil.
«В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помогать Украине - в лучших стратегических интересах Соединенных Штатов», - заявил Кулеба.
При этом он подчеркнул, что Украина одержит верх независимо от того, каким будет следующий президент США.
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