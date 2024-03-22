Сенатор Бондарев обвинил Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»

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Произошедшее в «Крокус Сити Холле» теракт и диверсия со стороны Украины. Таким мнением в беседе с изданием РИА Новости поделился сенатор Виктор Бондарев.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет отношения к трагедии, произошедшей в концертном зале Подмосковья.
Ряд стран выразил соболезнования народу России и президенту Владимиру Путину в связи с терактом.
В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, погибло более 40 человек.
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Анастасия Хохлова