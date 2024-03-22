Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Спецподразделения Росгвардии активно действуют на месте теракта в «Крокус сити холле», осуществляя поиск преступников и эвакуацию граждан из здания. Об этом сообщили в Telegram-канале службы.
«Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в „Крокус сити холл“. Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.Стрельба и пожар, как уточнило ФСБ России, произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. По данному факту, СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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