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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта

22 марта 2024, 23:11
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Спецподразделения Росгвардии активно действуют на месте теракта в «Крокус сити холле», осуществляя поиск преступников и эвакуацию граждан из здания. Об этом сообщили в Telegram-канале службы.

«Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в „Крокус сити холл“. Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
Стрельба и пожар, как уточнило ФСБ России, произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. По данному факту, СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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Глава МИД Италии решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
Глава МИД Италии: Выражаю поддержку семьям жертв в «Крокусе» и осуждаю теракт
23 марта 2024, 00:03

Фото: iStock/Fabianodp

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни выразил осуждение любой формы терроризма и поддержку семьям жертв нападения и пострадавших в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.
«Я поговорил с нашим поверенным в делах в России, чтобы узнать последние новости о том, что происходит в Москве. Мы следим за ситуацией в кризисном центре МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв», – написал он в соцсети Х.

Ранее теракт осудил президент Узбекистан, а также Европейский Союз.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Президент Узбекистана осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
22 марта 2024, 23:50

Фото: iStock.rarrarorro

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании президенту России Владимиру Путину заявил о решительном осуждении теракта в «Крокус Сити Холле» против мирных жителей в Московской области, сообщается в пресс-службе лидера республики, передает РИА Новости.
«Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей», – говорится в сообщении.

В письме отмечают, что Узбекистан решительно осуждает этот террористический акт «против мирного населения».

Пресс-служба лидера Узбекистана добавила, что глава государства «передал искренние слова поддержки близким погибших», а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Ранее МИД Узбекистана выразил решительное осуждение теракта в «Крокусе».

До этого трагедию прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что террористы поймут только ответный удар. К уничтожению боевиков, расстрелявших людей в концертном зале, ранее призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о теракте в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 23:38

Фото: istock / rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что призывы посольств Соединенных Штатов и Великобритании оказаться от посещения своих граждан Торговых центров в Москве, говорят о том, что их спецслужбы располагали данными о возможных терактах.
Выстрелы раздались перед концертом музыкальной группы «Пикник». По данным Генпрокуратуры РФ, неизвестные в камуфляже вошли в здание и начали стрелять. В концертном зале пылает пожар, кровля здания рушиться. Площадь возгорания достигла 13 тыс. кв. метров, пожар пока не удалось ликвидировать.

По предварительной информации, погибло более 40 человек.

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#пожар
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ГУР Украины заявила о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
ГУР МО Украины: Киев не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 23:37

Фото: iStock/rarrarorro

Украина непричастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк вслед за советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, сообщает РИА ​Новости.
«Украина непричастна к этому теракту», – сказал Черняк.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Напомним, что вечером 22 марта перед концертом российской музыкальной группы «Пикник» раздалась стрельба.

На данный момент в концертном зале пылает пожар, кровля в районе сцены обрушилась.

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Детский омбудсмен Москвы сообщила, что среди пострадавших в «Крокусе» есть дети
22 марта 2024, 23:36

Фото: iStock/Visivasnc

В числе пострадавших из-за теракта и пожара в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» имеются дети, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Об этом пишет ТАСС.
«Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей», — написала омбудсмен в своём Telegram-канале, не уточнив однако, при этом ни числа пострадавших детей, ни характера их травм, ни имён и фамилий.

Напомним, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 40 человек, ещё более 100 пострадали. Такие данные сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи, оказывающие людям всю необходимую помощь. В регионе создан оперативный штаб.

Террористы открыли стрельбу около 20:00 мск, перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Оно полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля. С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек.

Следственный комитет России уже возбудил по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт», сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата ведомства.

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Стало известно о площади пожара в «Крокусе»
МЧС РФ: Площадь пожара в «Крокусе» составляет почти 13 тыс. кв. метров
22 марта 2024, 23:14

Фото: iStock/DmyTo

Площадь возгорания ​в ТЦ «Крокус Сити Холл» достигла почти 13 тыс. км. метров, сообщили в МЧС РФ, передает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают попытки локализации пожара с земли и воздуха.

Ранее источники ТАСС в ведомстве опровергли сообщения о локализации пожара, опубликованные несколькими СМИ и Telegram-каналами.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, погибло более 40 человек.

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#мчс
#человек
#происшествия
#россия
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В МИД заявили о политических мотивах теракта в «Крокусе»
Мирошник: Теракт в «Крокусе» имеет политическую подоплеку
22 марта 2024, 23:12

Фото: iStock/Kara Capaldo

По характеру действий террористов в «Крокусе» можно говорить о политической подоплеке теракта, заявил посол МИД Мирошник, передает РИА Новости.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима заявил, что трагедия в «Крокус Сити Холле» – циничный кровавый теракт, о подготовке которого по неизвестной причине заранее знали вашингтонские чиновники, точно указывая на «места скопления людей» и «концерты»

Он отметил, что нападавшие обладают «боевым опытом или выучкой».

«В бронежилетах, с автоматическим оружием и взрывоопасными предметами, с которыми они смогли прорваться в многолюдный торговый центр. Они не брали заложников, а просто расстреливали безоружных попадавшихся им на пути. Стреляли ни в кого-то конкретно, а просто расстреливали первых попавшихся людей», - подчеркнул Мирошник.

Ранее трагедию прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что террористы поймут только ответный удар. К уничтожению боевиков, расстрелявших людей в концертном зале, ранее призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прежде этого соболезнования выразил Александр Лушканенко. МИД Узбекистана решительно осудил теракт в концертном зале в Подмосковье.

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#мид
#мид рф
#россия
#террористы
#терроризм
#пострадавший
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Подмосковные муниципалитеты и российские регионы отменяют массовые мероприятия из-за теракта в «Крокусе»
22 марта 2024, 23:10

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Главы сразу нескольких городских округов Московской области отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные, на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«В связи с событиями в «Крокус Сити Холл» все массовые мероприятия на территории городского округа Красногорск в предстоящие выходные отменены. Прошу отнестись с пониманием», – написал в своем телеграм-канале глава Красногорского округа Дмитрий Волков.
Аналогичные решения приняли главы Подольского, Дмитровского, Истринского, Павлово-Посадского, Богородского, Сергиево-Посадского, Химкинского, Лыткаринского, Лосино-Петровского городских округов, Домодедова, Шатуры, Люберец, Балашихи, Королёва и Дубны.

Мэр Москвы Сергей Собянин также принял решение отменить все массовые мероприятия в столице на предстоящих выходных. Главы регионов также отменили культурно-массовые мероприятия в ближайшие выходные в Крыму, Курской, Тульской, Тверской, Ленинградской, Нижегородской, Запорожской областях и других субъектах Федерации.

По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в «Крокус Сити Холл» началась стрельба, возник пожар. Как сообщил с места происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьёв, жертвами ЧП стали 40 человек и более 100 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.

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Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус сити холле»
22 марта 2024, 22:53

Фото: сайт Кремля

На место теракта в подмосковном «Крокус сити холле» прибыл глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что на месте стрельбы в «Крокус Сити Холле» работают бойцы СОБР и медики.

По его словам, четверо госпитализированных в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии.

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