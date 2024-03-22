Подмосковные муниципалитеты и российские регионы отменяют массовые мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

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Главы сразу нескольких городских округов Московской области отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные, на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«В связи с событиями в «Крокус Сити Холл» все массовые мероприятия на территории городского округа Красногорск в предстоящие выходные отменены. Прошу отнестись с пониманием», – написал в своем телеграм-канале глава Красногорского округа Дмитрий Волков.Аналогичные решения приняли главы Подольского, Дмитровского, Истринского, Павлово-Посадского, Богородского, Сергиево-Посадского, Химкинского, Лыткаринского, Лосино-Петровского городских округов, Домодедова, Шатуры, Люберец, Балашихи, Королёва и Дубны.
По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в «Крокус Сити Холл» началась стрельба, возник пожар. Как сообщил с места происшествия губернатор Московской области Андрей Воробьёв, жертвами ЧП стали 40 человек и более 100 пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.
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Лора Луганская