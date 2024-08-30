Сенатор Карасин сравнил Борреля с хулиганом

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал провокационными заявления Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля по поводу конфликта на Украине, а также по ситуации в Курской области.
«Манеры Жозепа Борреля напоминают поведение хулигана в подворотне, который сделает всё возможное для того, чтобы ситуация не улучшалась, а ухудшалась. <...> Роль подобного рода заявлений откровенно провоцирующая», — отметил в беседе с «Известиями» Карасин.До этого Жозеп Боррель говорил, что удары западным оружием со стороны Украины по территориям России является лишь помощью Киеву. Как передают argumenti.ru, он называл смешным тезис об участии ЕС в украинском конфликте в качестве его стороны.
Ранее руководитель оборонного комитета ГД Андрей Картаполов заявлял, что ответ России на снятие Евросоюзом запрета на удары по территории РФ будет жёстким и ассиметричным.
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