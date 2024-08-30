Сенатор Карасин сравнил Борреля с хулиганом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал провокационными заявления Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля по поводу конфликта на Украине, а также по ситуации в Курской области.