Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв экс-полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева к ВСУ убивать мирное население Курской области.
Он отметил, что такое не останется без внимания российских спецслужб и за подобные высказывания Алиев будет отвечать по всей строгости.
Вместе с тем известно, что многие люди из других стран, в том числе западных, сочувствуют жителям Курской области и выступают против нападения ВСУ на регион. Так, итальянский журналист Пьетро Страмецци отметил, что жители его страны выражают недовольство тем, что иностранное оружие, поставляемое на Украину, используется не для обороны, а для атак.
Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ВСУ обладают низкоквалифицированными кадрами в своих рядах.
Читайте также:
Аналитик Кошкин заявил о низкоквалифицированных кадрах ВСУ
Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
«Этот человек, я считаю, внёс своё имя в тетрадь смерти для наших спецслужб. Каждый, кто открывает свой поганый рот с помоями в сторону нашей страны, должен иметь в виду, что слишком длинный язык будет укорочен. Возможно, вместе с головой», — высказался в беседе с RT Милонов.
Вместе с тем известно, что многие люди из других стран, в том числе западных, сочувствуют жителям Курской области и выступают против нападения ВСУ на регион. Так, итальянский журналист Пьетро Страмецци отметил, что жители его страны выражают недовольство тем, что иностранное оружие, поставляемое на Украину, используется не для обороны, а для атак.
«Итальянцы очень тревожатся из-за того, что оружие, которое правительство без нашего согласия отдало Украине, используется не для защиты, а для атаки внутренней территории России. Это очень сильно осуждается. Итальянцы против этого», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Страмецци.
Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ВСУ обладают низкоквалифицированными кадрами в своих рядах.
Читайте также:
Аналитик Кошкин заявил о низкоквалифицированных кадрах ВСУ
Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
Мелисса Тимофеева