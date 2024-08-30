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Ответ России на снятие Евросоюзом запрета на удары по территории РФ будет жестким и ассиметричным, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель оборонного комитета ГД Андрей Картаполов.
«(Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — сказал Картаполов.Ранее главный дипломат Европы Жозеп Боррель говорил, что государства ЕС должны убрать ограничения на удары Киева по российским территориям. Боррель отметил, что помощь Украине со стороны Европы не означает вступление в войну с Москвой.
Недружественные к РФ государства стали помогать киевскому режиму после начала СВО на Украине. Западные СМИ представили миротворческую миссию России «вторжением».
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