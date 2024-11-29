Сенатор Климов: Байден является одним из авторов конфликта на Украине

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Президент США Джо Байден является одним из авторов конфликта на Украине и несет личную ответственность за то, что там происходит. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, американский лидер продолжает поддерживать Киев, чтобы показать, что считает свою прежнюю политику правильной.
«Байден играет свою игру, показывает, что он еще у власти, что всё, что он делал раньше, было правильным. По большому счету, он — один из реальных авторов украинского кризиса, и в этом отношении его поведение вполне логично», — пояснил он в беседе с «Известиями».Климов подчеркнул, что жизнь рано или поздно накажет Байдена за то, что он сделал на Украине.
Ранее Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными. По его словам, США и далее будут оказывать Украине военную помощь, и новые поставки ожидаются уже в ближайшее время.
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