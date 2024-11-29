«Это возмутительно»: Байден отреагировал на ответные удары РФ по Украине

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными, пишет РИА Новости.
«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил Байден.
По его словам, США и далее будут оказывать Украине военную помощь. Новые поставки ожидаются уже в ближайшее время, отметил американский президент.
28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Взрывы гремели по всей стране. Также были зафиксированы массовые перебои с электричеством.
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Элина Позднякова