Путин раскрыл подробности утренней массированной атаки ВС РФ на Украину

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — сказал российский президент.
Ранее сообщалось, что утром 28 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны РФ. Удары наносились по объектам энергетики по всей территории страны.
Тем временем Путин предупредил, что в настоящее время Минобороны РФ совместно с Генштабом выбирает объекты на Украине для поражения «Орешником», отметив, что целями могут стать и центры принятия решений в Киеве.
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Элина Позднякова