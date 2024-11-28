Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин раскрыл подробности утренней массированной атаки ВС РФ на Украину

Путин раскрыл подробности утренней массированной атаки ВС РФ на Украину

Путин: РФ применила 90 ракет для поражения военных объектов на Украине
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что утром 28 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны РФ. Удары наносились по объектам энергетики по всей территории страны.



Тем временем Путин предупредил, что в настоящее время Минобороны РФ совместно с Генштабом выбирает объекты на Украине для поражения «Орешником», отметив, что целями могут стать и центры принятия решений в Киеве.

Читайте также:

Президент Путин заявил о неонацистском режиме на Украине и его нелегитимности

ВСУ пытаются бить по Москве и Петербургу: Россия готовит второй удар «Орешником»

«Орешник» наготове: Россия выбирает цель
#минобороны рф
#военные
#президент
#украина
#страны
#путин
#удар
Президент Путин заявил о неонацистском режиме на Украине и его нелегитимности
28 ноября 2024, 14:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным, заявил президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.
«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?» — спросил глава государства.
Российский лидер заключил, что исполнители приказов Киева — соучастники преступлений.

«Они не имеют права толкать людей на смерть», — резюмировал президент.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с рабочим визитом накануне, 27 ноября. Сегодня он участвует в сессии ОДКБ. В Кремле отмечали, что главы государств обсудят двустороннее сотрудничество.

Читайте также:

«Орешник» наготове: Россия выбирает цель

Спецпосланника США по Украине Келлога назвали стереотипным ястребом в России

В Польше признали победу России на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир путин
#казахстан
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ пытаются бить по Москве и Петербургу: Россия готовит второй удар «Орешником»
Путин: Киев не раз пытался нанести удары по Москве и Петербургу
28 ноября 2024, 13:56

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим неоднократно пытался бить по российским объектам государственной важности, по Санкт-Петербургу и Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — заявил Путин.

Тем временем, по словам президента, Минобороны РФ совместно с Генштабом выбирают цели на Украине для поражения новейшей ракетой «Орешник». Путин уточнил, что ими могут стать центры принятия решений в Киеве.

Глава российского государства пояснил, что все находящееся в эпицентре взрыва после удара «Орешником», разделяется на элементарные частицы, то есть превращается в пыль.

Читайте также:

«Орешник» наготове: Россия выбирает цель

Спецпосланника США по Украине Келлога назвали стереотипным ястребом в России

В Польше признали победу России на Украине
#россия
#минобороны рф
#режим
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военком на Украине сравнил мобилизованных с загнанными в угол крысами
Telegraph: мобилизованные на Украине похожи ни загнанных в угол крыс
28 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/reflection_art

Мобилизованные украинцы похожи на загнанных в угол крыс, пишет издание The Telegraph, ссылаясь на одного из украинских военкомов.
«Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — описал собеседник свои обязанности.
Сотрудники военкоматов, заключил военный, охватывают как можно больше мест, чтобы найти потенциальных мобилизованных. Учитываются ночные клубы, рестораны и кафе.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Людей отлавливают на улицах, хватают прямо во время работы. Недавно в Киеве произошел вопиющий инцидент, когда военком открыл огонь по убегающему от него мужчине. Случай получил огласку в том числе западных журналистов.

Читайте также:

В Польше признали победу России на Украине

Набитую бытовой техникой бронемашину Украины обнаружили в Курской области

Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#мобилизация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецпосланника США по Украине Келлога назвали стереотипным ястребом в России
Американист Дудаков: Келлогу нужно адаптировать план по Украине к новым реалиям
28 ноября 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в начале конфликта поддерживал ВСУ, но поскольку боевые действия затянулись, выступает за переговоры Киева с Москвой. Их перспективы оценил в беседе с изданием «Взгляд» американист Малек Дудаков.
Собеседник назвал Келлога «стереотипным ястребом США», добавив, что сначала тот не без удовольствия воспринял идею борьбы с Россией чужими руками, а затем вспомнил, что Вашингтон активно тратит свои боеприпасы с вооружениями и выпустил план по заморозке по линии боевого соприкосновения.

Эксперт добавил, что Келлог высказывался за частичную отмену ограничительных мер против России, но без признания контроля Россией новых территорий.

«Данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину», — прокомментировал Дудаков.
Он резюмировал, что Келлог разрабатывал план в других реалиях, но ситуация меняется, поэтому и план спецпосланнику придется менять.

Читайте также:

«Орешник» наготове: Россия выбирает цель

В Польше признали победу России на Украине

В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину
#мир
#украина
#сша
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Орешник» наготове: Россия выбирает цель
Путин: Генштаб и МО подбирают цели на Украине для поражения «Орешником»
28 ноября 2024, 13:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минобороны РФ совместно с Генштабом в настоящее время выбирают цель для следующего удара «Орешником». Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках саммита ОДКБ.
«Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России», — заявил Путин.

По его словам, в случае массированного применения ракеты «Орешник», мощь удара не уступит от удара ядерным оружием.

Президент отметил, что Россия вынуждена была применить новейшую ракету в ответ на в ответ на удары со стороны Украины западными дальнобойными ракетами по территории России.

Читайте также:

В Польше признали победу России на Украине

В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину

Посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира
#россия
#военные
#президент
#предприятия
#режим
#минобороны
#ракеты
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше признали победу России на Украине
Глава нацбезопасности Польши Сивера: Россия выигрывает конфликт на Украине
28 ноября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Nastco

Россия побеждает в украинском конфликте, заявил руководитель по вопросам нацбезопасности Польши Яцек Сивера в беседе с радио ZET. Он подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений.
«…Инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну», — сказал Сивера.
Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что возможная отправка войск альянса на Украину не является мудрым решением.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил ударов по военным базам НАТО в случае эскалации конфликта на Украине, однако добавил, что российские власти не хотели бы такого развития событий.

Читайте также:

Набитую бытовой техникой бронемашину Украины обнаружили в Курской области

В Нидерландах оценили отправку истребителей Киеву

Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани
#мир
#россия
#украина
#польша
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Набитую бытовой техникой бронемашину Украины обнаружили в Курской области
28 ноября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/N-sky

Бронемашину Украины, набитую бытовой техникой, обнаружили под Курском, пишет Telegram-канал «Тринадцатый». Российские военные приблизились к технике, убедились, что она не заминирована и заглянули в салон.
Бойцы отметили, что помимо бытовых приборов — чайника, вентилятора и телевизора, имеется предмет, напоминающий персональный компьютер.

«Тут и «джавелины» валяются», — добавил один из них.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что хотел таким маневром отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился. Боевики ВСУ получили отпор со стороны российской армии, пограничников и росгвардейцев. Бои в российском регионе продолжаются.

Читайте также:

В Нидерландах оценили отправку истребителей Киеву

Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне

Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нидерландах оценили отправку истребителей Киеву
Командир ВС Нидерландов Эйхельсхейм считает бессмысленным давать Киеву самолеты
28 ноября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Поставки французских и шведских самолетов Киеву сейчас бессмысленны, считает командир вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхейм, пишет издание Breaking Defense. Офицер подчеркнул, что в настоящее время украинцам хватает F-16.
«Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — пояснил Эйхельсхейм.
Он добавил, что ВСУ не хватает пилотов, но уверен в том, что поставки техники будут нужны позже.

«Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов», — резюмировал командующий.
Ранее в альянсе НАТО оценили возможность отправить войска в зону боевых действий. Такой сценарий прокомментировал генсек организации Марк Рютте.

Читайте также:

Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани

Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в «норе»

Расчет БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ на Харьковском направлении
#мир
#украина
#киев
#поставки
#истребитель
#нидерланды
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани
28 ноября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/NiseriN

Автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани. Об этом сообщил глава Синяговского района Роман Синяговский.
«Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — сказано в публикации чиновника в Telegram-канале.
Он призвал местных жителей не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения. Техника может быть заражена опасными веществами или начинена взрывчаткой, добавил Синяговский.

Боевики ВСУ атаковали Синяговский район в ночь на четверг, 28 ноября. В Минобороны России информировали, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила над Кубанью 14 дронов противника.

Читайте также:

В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину

Массированная атака на энергообъекты Украины: взрывы гремят по всей стране

В Генштабе ВС России заявили о передаче отрядам «Барс» тяжелого вооружения
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#бпла
#краснодарский край
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате