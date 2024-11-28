ВСУ пытаются бить по Москве и Петербургу: Россия готовит второй удар «Орешником»

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (Фото: kremlin.ru)
Киевский режим неоднократно пытался бить по российским объектам государственной важности, по Санкт-Петербургу и Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — заявил Путин.
Тем временем, по словам президента, Минобороны РФ совместно с Генштабом выбирают цели на Украине для поражения новейшей ракетой «Орешник». Путин уточнил, что ими могут стать центры принятия решений в Киеве.
Глава российского государства пояснил, что все находящееся в эпицентре взрыва после удара «Орешником», разделяется на элементарные частицы, то есть превращается в пыль.
Читайте также:
«Орешник» наготове: Россия выбирает цель
Спецпосланника США по Украине Келлога назвали стереотипным ястребом в России
В Польше признали победу России на Украине
Элина Позднякова