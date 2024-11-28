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ВСУ пытаются бить по Москве и Петербургу: Россия готовит второй удар «Орешником»

Путин: Киев не раз пытался нанести удары по Москве и Петербургу
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (Фото: kremlin.ru)

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим неоднократно пытался бить по российским объектам государственной важности, по Санкт-Петербургу и Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — заявил Путин.

Тем временем, по словам президента, Минобороны РФ совместно с Генштабом выбирают цели на Украине для поражения новейшей ракетой «Орешник». Путин уточнил, что ими могут стать центры принятия решений в Киеве.



Глава российского государства пояснил, что все находящееся в эпицентре взрыва после удара «Орешником», разделяется на элементарные частицы, то есть превращается в пыль.

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Военком на Украине сравнил мобилизованных с загнанными в угол крысами
Telegraph: мобилизованные на Украине похожи ни загнанных в угол крыс
28 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/reflection_art

Мобилизованные украинцы похожи на загнанных в угол крыс, пишет издание The Telegraph, ссылаясь на одного из украинских военкомов.
«Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — описал собеседник свои обязанности.
Сотрудники военкоматов, заключил военный, охватывают как можно больше мест, чтобы найти потенциальных мобилизованных. Учитываются ночные клубы, рестораны и кафе.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Людей отлавливают на улицах, хватают прямо во время работы. Недавно в Киеве произошел вопиющий инцидент, когда военком открыл огонь по убегающему от него мужчине. Случай получил огласку в том числе западных журналистов.

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Спецпосланника США по Украине Келлога назвали стереотипным ястребом в России
Американист Дудаков: Келлогу нужно адаптировать план по Украине к новым реалиям
28 ноября 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в начале конфликта поддерживал ВСУ, но поскольку боевые действия затянулись, выступает за переговоры Киева с Москвой. Их перспективы оценил в беседе с изданием «Взгляд» американист Малек Дудаков.
Собеседник назвал Келлога «стереотипным ястребом США», добавив, что сначала тот не без удовольствия воспринял идею борьбы с Россией чужими руками, а затем вспомнил, что Вашингтон активно тратит свои боеприпасы с вооружениями и выпустил план по заморозке по линии боевого соприкосновения.

Эксперт добавил, что Келлог высказывался за частичную отмену ограничительных мер против России, но без признания контроля Россией новых территорий.

«Данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину», — прокомментировал Дудаков.
Он резюмировал, что Келлог разрабатывал план в других реалиях, но ситуация меняется, поэтому и план спецпосланнику придется менять.

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«Орешник» наготове: Россия выбирает цель
Путин: Генштаб и МО подбирают цели на Украине для поражения «Орешником»
28 ноября 2024, 13:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Минобороны РФ совместно с Генштабом в настоящее время выбирают цель для следующего удара «Орешником». Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках саммита ОДКБ.
«Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России», — заявил Путин.

По его словам, в случае массированного применения ракеты «Орешник», мощь удара не уступит от удара ядерным оружием.

Президент отметил, что Россия вынуждена была применить новейшую ракету в ответ на в ответ на удары со стороны Украины западными дальнобойными ракетами по территории России.

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В Польше признали победу России на Украине
Глава нацбезопасности Польши Сивера: Россия выигрывает конфликт на Украине
28 ноября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Nastco

Россия побеждает в украинском конфликте, заявил руководитель по вопросам нацбезопасности Польши Яцек Сивера в беседе с радио ZET. Он подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений.
«…Инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну», — сказал Сивера.
Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что возможная отправка войск альянса на Украину не является мудрым решением.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил ударов по военным базам НАТО в случае эскалации конфликта на Украине, однако добавил, что российские власти не хотели бы такого развития событий.

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Набитую бытовой техникой бронемашину Украины обнаружили в Курской области
28 ноября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/N-sky

Бронемашину Украины, набитую бытовой техникой, обнаружили под Курском, пишет Telegram-канал «Тринадцатый». Российские военные приблизились к технике, убедились, что она не заминирована и заглянули в салон.
Бойцы отметили, что помимо бытовых приборов — чайника, вентилятора и телевизора, имеется предмет, напоминающий персональный компьютер.

«Тут и «джавелины» валяются», — добавил один из них.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что хотел таким маневром отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился. Боевики ВСУ получили отпор со стороны российской армии, пограничников и росгвардейцев. Бои в российском регионе продолжаются.

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#россия
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#война
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#конфликт
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В Нидерландах оценили отправку истребителей Киеву
Командир ВС Нидерландов Эйхельсхейм считает бессмысленным давать Киеву самолеты
28 ноября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Поставки французских и шведских самолетов Киеву сейчас бессмысленны, считает командир вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхейм, пишет издание Breaking Defense. Офицер подчеркнул, что в настоящее время украинцам хватает F-16.
«Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — пояснил Эйхельсхейм.
Он добавил, что ВСУ не хватает пилотов, но уверен в том, что поставки техники будут нужны позже.

«Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов», — резюмировал командующий.
Ранее в альянсе НАТО оценили возможность отправить войска в зону боевых действий. Такой сценарий прокомментировал генсек организации Марк Рютте.

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Мост выстоял после атаки БПЛА ВСУ на Кубани
28 ноября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/NiseriN

Автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани. Об этом сообщил глава Синяговского района Роман Синяговский.
«Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — сказано в публикации чиновника в Telegram-канале.
Он призвал местных жителей не подходить к обломкам дронов в случае их обнаружения. Техника может быть заражена опасными веществами или начинена взрывчаткой, добавил Синяговский.

Боевики ВСУ атаковали Синяговский район в ночь на четверг, 28 ноября. В Минобороны России информировали, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила над Кубанью 14 дронов противника.

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В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину
Генсек НАТО Рютте не считает отправку войск на Украину мудрым решением
28 ноября 2024, 11:24

Фото: сайт НАТО

Возможная отправка войск на Украину не является мудрым решением, заявил генсек НАТО Марк Рютте в беседе с телеканалом Fox News.
«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — сказал он.
Рютте считает, что Киев начнет мирный диалог лишь тогда, когда почувствует возможность что-то получить от него.

«На данный момент они (украинцы) в невыгодном положении», — резюмировал генсек Североатлантического альянса.

Страны НАТО и Евросоюза стали оказывать Украине поддержку на фоне спецоперации в Донбассе. При этом на Западе упорно заявляют, что не являются участниками украинского конфликта.

Ранее украинский военный рассказал об угрозах со стороны своего командования.

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#сво
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Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в «норе»
Пленный ВСУ Борисов рассказал, как просидел три дня в норе на разбитой позиции
28 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Борисов рассказал, как просидел трое суток в «норе» на разбитой позиции после угроз командира забросать его гранатами, если посмеет выйти. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам пленного, представители украинского военкомата «арестовали» его, когда он выходил из магазина, насильно посадили в машину и повезли на медкомиссию. Утверждается, что подписи за всех врачей поставил один медицинский работник.

Затем Борисова повезли на обучение, откуда он попал в 17-ю танковую бригаду. Примечательно, что танков в бригаде не оказалось, по этой причине его направили на службу в пехоту. Так же насильно украинского бойца завели на уже разбитую позицию. Он пояснил, что просидел в «норе» почти трое суток, из-за угроз расстрела, однако потом не выдержал и сдался.

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