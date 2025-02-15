Сенатор Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Коллективный Запад прекратил свое существование. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению сенатора, Мюнхенская конференция однозначно провалилась. Косачев напомнил, что изначально цель даннйо конференции заключалась в укреплении единства Запада после Карибского кризиса. Но в дальнейшем она стала главной площадкой, где Вашингтон обучал своих союзников из Европы «навыкам трансатлантической солидарности», подчеркнул он.
После распада Советского Союза коллективный Запад, как отмечает Косачев, «превратился в монстра», представляя настоящую угрозу миру и создавая все новые проблемы для мирового сообщества.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Орбан обвинил Запад в мести Путину
«Задний ход»: В США отрицают угрозы в адрес России со стороны вице-президента Вэнса
Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа
После распада Советского Союза коллективный Запад, как отмечает Косачев, «превратился в монстра», представляя настоящую угрозу миру и создавая все новые проблемы для мирового сообщества.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Орбан обвинил Запад в мести Путину
«Задний ход»: В США отрицают угрозы в адрес России со стороны вице-президента Вэнса
Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа
Екатерина Коршунова