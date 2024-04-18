Сенатор Косачёв: В ЕС выросло целое поколение русофобов на страшилках о русских

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В странах Евросоюза на детских страшилках о русских выросли целые поколения русофобов. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Константин Косачёв.
Таким образом сенатор отреагировал на заявление бывшего польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о российском влиянии на все без исключения политические группы в Европарламенте. Это высказывание экс-главы правительства Польши Косачёв в своём телеграм-канале назвал «комплиментом с душком».
Косачёв вспомнил, как ему в молодые годы довелось разговаривать со знакомым из Швеции. Тот рассказал, что родители пугают непослушных маленьких детей не «серым волком» или «букой», а «русскими из леса». Сенатор отметил, что на таких детских страшилках и выросло целое поколение политиков-русофобов, подобных Моравецкому. Член Совета Федерации отметил, что пока европейцы пугают друг друга русскими, они не замечают, как у них из-под ног уходит политическая почва.
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