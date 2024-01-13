Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают серьезным преимуществом на фронте

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Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ВС РФ обладают значительным преимуществом на линии боевого соприкосновения, а украинские войска, которые с треском провалили летнее контрнаступление, идут по неправильному пути. Об этом сообщает Daily Express.
Ранее сообщалось, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории.
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