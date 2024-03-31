Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии

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Армия Сербии начала приобретать реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотники. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
В воскресенье, 31 марта, Вучич вместе с главой Минобороны Милошем Вучевичем, спикером парламента Аной Брнабич и руководством ВС Сербии осмотрели крупнейший военный аэродром страны под Белградом.
Президент отметил, что в ходе предстоящей поездки во Францию собирается затронуть вопрос о приобретении Сербией нескольких истребителей Rafale во время беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.
При этом Вучич добавил, что в ходе укрепления сербской армии упор делается на продукцию отечественных производителей.
Отдельно глава государства отметил производство беспилотников. Он анонсировал 20 апреля первые испытания сербских БПЛА «Комарац» и «Осица».
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Президент отметил, что в ходе предстоящей поездки во Францию собирается затронуть вопрос о приобретении Сербией нескольких истребителей Rafale во время беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Отдельно глава государства отметил производство беспилотников. Он анонсировал 20 апреля первые испытания сербских БПЛА «Комарац» и «Осица».
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Анастасия Чинкова