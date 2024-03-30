Армия Сербии подняла МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата у Белграда

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Армия Сербии подняла в небо два МиГ-29 из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве над городом, находящемся в 100 км от Белграда. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Прежде сообщалось о ЧП в Саудовской Аравии. Истребитель ВВС рухнул во время полета. Весь экипаж погиб на месте крушения. Полет был тренировочным. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова