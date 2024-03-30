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Армия Сербии подняла МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата у Белграда

30 марта 2024, 17:11
Фото: iStock/Robert_Michaud

Фото: iStock/Robert_Michaud

Армия Сербии подняла в небо два МиГ-29 из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве над городом, находящемся в 100 км от Белграда. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве сообщили, что цель истребителей была потеряна и вскоре они вернулись на аэродром базирования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прежде сообщалось о ЧП в Саудовской Аравии. Истребитель ВВС рухнул во время полета. Весь экипаж погиб на месте крушения. Полет был тренировочным. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Московский торговый центр «Миля» эвакуировали из-за угрозы минирования
30 марта 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Diy13

На юго-востоке Москвы эвакуирован торговый центр «Миля». Причиной стала информация о возможном минировании здания.
Посетители и сотрудники ТЦ рассказывают, что их попросили срочно, но сохраняя спокойствие, покинуть торговый комплекс. На место прибыли специалисты экстренных служб, сапёры, полицейские и кинологи с собаками. Никакой паники не наблюдается, люди спокойно выходят и останавливаются в отдалении. Здание оцеплено. Внутренние помещения тщательно обследуют. Пока никаких опасных предметов не обнаружено, сообщает телеграм-канал 360tv.

В последние дни по многим российским городам прокатилась волна сообщений о минировании. Только в одной Москве правоохранители проверили десять торгово-развлекательных центров. 25 марта был также эвакуирован торговый центр «Пассаж» в Санкт-Петербурге.

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В Дагестане задержали мужчину, который грозился убить Хабиба Нурмагомедова
30 марта 2024, 15:15

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане задержан мужчина, который угрожал расправой Хибибу Нурмагомедову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, житель Махачкалы оскорбил сотрудников полиции и бывшего чемпиона UFC Нурмагомедова на своей странице в социальной сети. Он также сообщил, что намерен расправиться с перечисленными людьми.

Пост с угрозами привлек внимание правоохранителей. Автором оказался 27-летний Ибрагим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту публичных угроз.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

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#дагестан
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В Перми неизвестные разрушили мемориал герою СВО
30 марта 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Перми неизвестные вандалы разрушили памятник герою специальной военной операции Андрею Келлеру. 19-летний пермяк погиб в июне 2023 года во время наступления на Марьинку.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В своём телеграм-канале он написал, что заявление в правоохранительные органы уже передано и выразил надежду, что полицейские найдут виновных. Журналист рассказал, что товарищи установили Андрею Келлеру, кавалеру Ордена Мужества посмертно, памятное фото возле памятника Солдату России на бульваре Советской армии.

Сегодня, 30 апреля, обнаружилось, что неизвестные сломали рамку, вынули фотографию и унесли её в неизвестном направлении. Тем самым вандалы осквернили память героя спецоперации, отправившегося на Украину по идейным соображениям. Борис Рожин сообщил, что мемориал будет восстановлен в самое ближайшее время.

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Дипломаты зарубежных стран почтили память жертв теракта у «Крокуса»
Иностранные послы приехали к мемориалу у «Крокуса» почтить память жертв теракта
30 марта 2024, 14:45

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Представители дипмиссий иностранных государств прибыли к стихийному мемориалу возле «Крокус Сити Холла», чтобы почтить память погибших в результате трагедии. Об этом сообщает телеграм-канал «360tv».
Венки и цветы в память о жертвах теракта возложили послы и сотрудники иностранных дипмиссий. Церемония прошла на девятый день трагедии.

В акции памяти приняли участие представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Участниками стали более чем 130 дипломатических миссий (более 250 человек). МИД России выразил всем представителям дипкорпуса благодарность за солидарность с российским народом в трудный час.

Прежде на месте теракта архиепископ РПЦ провел панихиду по погибшим.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Ежедневно родственники погибших и неравнодушные люди приходят к стихийному мемориалу и возлагают цветы.

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#люди
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Пожар произошел в многоэтажном доме в Москве, люди заблокированы в лифтах
30 марта 2024, 13:52

Фото: iStock/Kara Capaldo

В многоэтажном доме на Озерной улице в Москве сильный пожар, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации портала, несколько жильцов оказались заблокированы в лифтах и на лестничной клетке. Очаг возгорания находится на третьем этаже. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Сообщается, что мужчина из квартиры, в которой начался пожар, смог самостоятельно выбраться из окна на козырек. Сотрудники МЧС устраняют возгорание. Причины пожара в настоящее время не известны.

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#происшествия
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В Ленинградской области задержан мужчина за комментарий о теракте в «Крокусе»
30 марта 2024, 13:38

Фото: istockphoto/blinow61

Житель Тихвинского района Ленинградской области был задержан местными правоохранителями. В группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин» он оставил неуместный комментарий со смайликами под одним из постов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».
Правоохранители в ходе планового мониторинга социальных сетей обнаружили этот пост и быстро вычислили подписчика. Им оказался 26-летний уроженец Башкирии, работающий сварщиком и живущий в Тихвине, передаёт «Фонтанка.ру». Сотрудники органов усмотрели в вольном комментарии признаки оправдания терроризма. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи разъяснений.

Молодой человек признал вину и объяснил, что никого не хотел оскорбить, а планировал только снизить градус эмоционального напряжения у других пользователей социальной сети, на его взгляд, излишний. Он принёс извинения за неподобающую форму комментария. Уголовное дело в отношении мужчины решено было не возбуждать. Задержанного отпустили, взяв с него обязательство о явке по требованию.

Как показывает опыт дизайнера из Таджикистана Николая Конашенка, провокационные комментарии в соцсетях могут обернуться уголовной статьёй и возбуждением уголовного дела за оправдание терроризма.

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#полицейские
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Подросток пострадал в Брянской области в результате обстрела ВСУ села Курковичи
30 марта 2024, 13:35

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, получил ранения подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
ВСУ нанесли удар по селу Курковичи. Пострадавшему несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь. Прежде сообщалось об еще одной атаке на регион. Ранения получили два мирных жителя.

Ранее стало известно, что минувшим утром ВСУ осуществили попытку атаки Белгородской области с использованием дрона самолетного типа. Российская система зафиксировала и уничтожила беспилотник противника. Жертв удалось избежать.

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#пво
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В кафе на востоке Нидерландов захватили заложников
30 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/ipopba

В городе Эде на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.
Неизвестные захватили заложников в одном из кафе. В настоящее время точное количество преступников и посетителей заведения не известно.

Жители близлежащих домов в срочном порядке эвакуированы. На место происшествия прибывают экстренные службы.

Злоумышленники не выдвигали каких-либо требований. Также нет информации о том, вооружены ли неизвестные. По уточненным данным, признаков теракта нет, сообщили в правоохранительных органах Нидерландов.

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#теракт
#происшествия
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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551
30 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В результате теракта в Подмосковье, число жертв увеличилось до 551. Об этом сообщает МЧС России.
ГУМЧС по Подмосковью сообщает, что среди пострадавших в «Крокусе» 15 детей. Общее число погибших, по данным ведомства, 695 человек. 144 человека погибли.

Напомним, трагические события в «Крокус Сити Холле» произошли 22 марта. Группа вооруженных людей ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по людям. В числе посетителей «Крокуса» были женщины и дети. Через несколько часов после теракта были задержаны исполнители преступления.

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#подмосковье
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